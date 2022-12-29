台股早盤跌逾150點 台積電股價下跌7元

台股今（29）日開盤下跌75.59點，開盤指數14,097.51點，早盤跌逾150點，最低一度至14,010.91；台積電（2330）開盤下跌7元，開盤價444元。

群益投顧表示，近期低量令台股陷於弱勢整理，對短中期的波段交易者不利。短打和當沖以早盤操作為主，近期資金跟著解封、農曆年、消費券等關鍵字的題材輪動，以傳產和生技有個股表現。

凱基投顧表示，提防大盤失守14157點，回測11月11日紅K（14,045～13,878點）及季線（14,064點）的風險；當前操作建議停看聽保持謹慎，適度調整持股，控制曝險部位。

周三（28日）美股四大指數收盤：道瓊指數下跌365.85點、跌幅1.1%，那斯達克指數下跌1.3%，標準500指數下跌1.2%，費半指數下跌1.4%。

投資人面臨好壞參半的經濟數據、中國大陸攀升的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例、以及邁向2023年的地緣政治緊張情勢，美國股市主要指數收黑。

三大法人周三集中市場合計賣超156.8億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超110.8億元，投信買超2.3億元，自營商(自行買賣)賣超19.5億元，自營商(避險)賣超28.8億元。

統一期貨說，外資現貨賣超131億，期貨部分減少541口，淨多單14,158口，十大特定法人賣出572口。周選支撐與壓力區落在13,900至14,800之間，P/C Ratio降至0.86，整體籌碼中性偏空看待。