12/29【早晨財經速解讀】中國疫情爆發大缺工 蘋果重挫3%破底!特斯拉止跌 今年以來跌近7成 基本工資調漲 實質工資衰退?

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12/29【早晨財經速解讀】陸疫情爆發大缺工 蘋果重挫3%破底！基本工資調漲 實質工資衰退？

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聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國股市周三（28日）連續第二天收跌，因投資人擔憂中國大陸結束清零政策，會導致全球各地確診病例激增，進而影響經濟成長。儘管年終假期交投清淡，標普仍跌到11月初以來最低水準，在美上市的中概股也下跌。

道瓊工業指數下跌365.85點，跌幅1.1%，至32875.71點，標普500指數滑落46.03點，跌幅1.2%，報3783.22點，那斯達克綜合指數挫跌139.94點，跌幅1.3%，收在10213.29點。費城半導體指數走跌36.67點，跌幅1.5%，報2453.49點。

在兩個飛抵米蘭的航班近半數乘客被發現染疫後，義大利當局下令對來自中國大陸所有旅客進行強制新冠病毒檢測。

義大利衛生部在聲明中表示，正對檢測結果進行基因定序，以確定是否有來自當地的變種病毒。若發現新的變種病毒株，義大利政府可能會對來自中國的旅客實施更嚴格的限制。

此外，不具名的美國衛生官員表示，無論旅客的國籍或疫苗接種狀態，任何來自中國大陸或出發前10天內曾經到過當地的旅客，都必須提供PCR或抗原呈現陰性的檢測證明。新規將於美東時間1月5日凌晨起生效。

在金融市場經歷殘酷的一年後，投資人審慎以待的情緒，削減了今年最後一個交易周上漲的希望。

儘管北京當局取消清零政策可能對全球經濟帶來提振，但各界也擔憂通膨壓力會促使美國決策者維持緊縮的貨幣政策。

特斯拉反彈3.3%，收復一些前幾天大跌的失土。這家電動車製造商的股價今年來累計下跌68%，可能改寫史上表現最差的一年。儘管特斯拉跌勢暫告一段落，但科技股仍然承壓。

蘋果跌逾3%，連續四個交易日收黑，在大型科技和網路股中領跌。亞馬遜跌1.5%，Google母公司字母跌1.6%，輝達跌0.6%，Meta跌1.1%。

西南航空下跌5.2%，仍受年終假期被冬季風暴癱瘓的影響。根據FlightAware數據，西南航空27日取消了65%預定出發航班。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

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