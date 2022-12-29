特斯拉投資人哭喊「到底能跌多低？」 最慘苦主股價縮水10倍

今年10月馬斯克以440億美元買下推特，出售價值230億美元的特斯拉股票來支付這筆收購案，截至12月27日，特斯拉今年以來股價已下跌近70%。投資人崩潰直呼「特斯拉到底還能多低？」該文釣出買在股價1100美元的苦主，相比目前股價，約縮水10倍之多。

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）在2020年股價曾打破歷史紀錄升破2000美元，如今榮景不再，截至12月27日，特斯拉今年以來股價已下跌近70%。論壇Dcard的網友貼出特斯拉28日股價為109.10美元的截圖，哀嚎「特斯拉到底還能多低？而且還是在馬斯克承諾兩年內不會再賣股票換現金之後繼續跌，在場邊看越看越恐怖，大家特斯拉的均價都多少啊？」

其他苦主紛紛留言「不用再等了啦，趕快下來陪我們」、「190、10股，準備跌破100考慮加碼…嗎？」、「有機會跌到80再考慮進場，之前180跑了」、「194嗚嗚，已蓋牌，不想面對」、「買在900」、「1100」、「115 十張」、「110 抄底650股」、「沒止跌跡象，繼續等待中」。

還有網友留言「除非有創新，不然會越來越低，畢竟現在市場越來越多品牌出電動車了，選擇不是壟斷了」、「現在只能期待特斯拉賣給庫克了」、「聽過HTC嗎」、「假如跌到93時再慢慢進場」、「等50開始接，各位撐住」。