台股下跌155.33點 三大法人賣超176.92億元

外資放假照理台股指數沒有賣壓了，但為何台股沒有止跌？ 浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）於YouTube頻道《老王愛說笑》影音中解釋，因為外資有分主動和被動，外資放假是指主動型的，也就是說還是有被動型的外資在台股市場，同樣會依據美股的漲跌做權重的調整，照樣在台股市場賣超。

2022-12-28 10:13