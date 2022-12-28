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台股下跌155.33點 三大法人賣超176.92億元
美股那斯達克、費半指數週二下跌逾1%，台股今（28）日跟著下挫，盤中跌勢一度擴大到近200點，最低下探14,119.3點，收在14,173.1點，下跌155.33點，成交量增至1,603.19億元；三大法人賣超176.92億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超130.60億元，投信買超2.05億元，自營商賣超（合計）48.37億元，其中自營商（自行買賣）賣超28.85億元，自營商（避險）賣超19.51億元。
今台積電（2330）收451元，跌幅1.31%，聯發科（2454）向下跳空跌破季線，收638元，跌幅2.74%。矽智財族群中創意（3443）大跌超過9%，智原（3035）跌幅逾7%。生技製藥和醫美也同步走弱，中化（1701）跌幅6%，佐登-KY（4190）跌幅逾5%，南光（1752）、永信（3705）、中化生（1762）下跌逾5%。受惠大陸宣布明年1月起將取消入境者集中隔離的規定，只需在家中或飯店隔離三天，觀光股群起大漲，雲品（2748）亮燈漲停，八方雲集漲幅逾9%，大盤指數收在14,173.1點，跌幅1.08%。
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