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美系外資降目標價至649元 聯發科季線、半年線雙失守

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
聯發科示意圖。報系資料照
聯發科示意圖。報系資料照

台股今（28）日收在14,173.1點，下跌155.33點，半年線再度失守，聯發科（2454）則是收在638元，下跌18元，跌幅2.74%，一口氣失守季線、半年線；美系外資擔憂聯發科明年上半年市占率表現，且預估第2季毛利率恐將跌破45%，調降明年每股純益預估值，且將目標價由698元下調至649元，重申中立評等。

美系外資表示，中國大陸智慧手機市場需求低迷，高通調降低端及主流晶片價格約10%，目的在消化晶片庫存，加上5G商品化的速度較預期更快，恐將直接衝擊聯發科及高通的毛利率表現。

美系外資擔憂聯發科明年上半年的市占率表現，認為在高通的競爭下，預估聯發科明年第1季起包括天璣700、天璣800系列可能降價10%，以維護中低端市場的市占率。

另外，台積電（2330）調漲晶圓代工價格，也將增加聯發科的成本，美系外資預估，明年聯發科在台積電的晶圓代工成本將增加3~5%，加上PMIC(電源管理IC)和WiFi晶片的平均售價(ASP)遭到侵蝕，毛利率恐下降到新冠疫情之前的水準。

美系外資表示，聯發科2019年毛利率 42%，預估可能在明年第2季恐跌破45%，有關明年下半年Next-C低成本晶片是否對毛利率表現有穩定的成效仍要觀察；美系外資重申中立評等，但下修聯發科明年每股純益7%，目標價則由698元調降至649元，重申中立評等。

聯發科今日以649元開出，一度下滑至621元，終場收在638元，下跌18元，跌幅2.74%。

聯發科 外資

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