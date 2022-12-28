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失守5日線！台股賣壓沉重、權值股壓盤 下跌155點收14,173點

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股今日也賣壓沉重，大盤失守5日線。本報資料照片
台股今日也賣壓沉重，大盤失守5日線。本報資料照片

美股在聖誕假期之後持續受到經濟衰退預期影響而走跌，導致台股今（28）日也賣壓沉重，大盤失守5日線，科技權值股成為壓盤重心，惟具有解封題材的觀光族群和部分傳產族群有個股強勢表態。加權指數終場下跌155.33點，收14,173.10點，成交量1,603.18億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，觀察目前美元資金與美國企業明年的展望，大部分仍然維持樂觀，所以整體架構來說，美國經濟衰退是因為GDP的回落，但企業獲利沒有大幅下降的話，經濟應該屬於溫和衰退，建議目前可以小量偏多操作。

台積電（2330）今日表現疲弱，不過午後出現跌點收斂，終場下跌6元，收451元，跌幅落在1%作收；聯發科（2454）盤中最低點來到621元，跌幅近5%，不過尾盤跌勢縮小，終場僅下跌1%作收；聯電（2303），力積電（6770）等股，今日跌幅落在2%左右，惟鴻海（2317）表現相對抗跌，終場力守在平盤線上。

上市觀光族群中，雲品（2748）以64.9元亮燈漲停，股價達四年多以來新高；八方雲集（2753）則9%漲幅緊追在後，盤中最高價來到224元，此外還有美食-KY（2723），寒舍（2739），王品（2727）等股則上漲4～6%；新天地（8940），夏都（2722），鳳凰（5706）等股也持續在平盤之上表現。

櫃買觀光族群今日表現稍微遜色於上市觀光族群，不過仍有雅茗-KY（2726）以24元亮燈漲停，海灣（3252）在午後出現漲勢收斂，與聯發國際（2756），亞洲藏壽司（2754）一同收漲在4%附近，老爺知（5704），六角（2732），力麗店（5364）等股也上漲1～3%作收。

傳產族群中，鋼鐵股的世紀鋼（9958）上漲4%；汽車工業的宏旭-KY（2243）與百達-KY（2236）則分別以14.55元和25.55元亮燈漲停，股價表現剽悍。

觀光 漲停

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