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春節後「普發1萬元」振興券？餐飲股、飯店股全面上攻

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
圖為台北市百貨美食街人潮。記者林俊良攝影／報系資料照
圖為台北市百貨美食街人潮。記者林俊良攝影／報系資料照

蔡總統本周將召集國安會議討論財經情勢，外傳超徵稅收有望「還稅於民」，時間點落在春節後，將分兩階段發放各5000元振興券方案。此一利多消息今日振奮觀光股表現，包括飯店股、餐飲股全面大漲慶賀。法人表示，農曆年向來為觀光、餐飲業旺季，若振興券選在農曆春節過後發放，有助業者維持旺季續航力道，加以此次額度1萬元高於過去發放水準，對內需帶動的效益可望更勝以往。

今年總稅收估計可超過預算數4500億元，外傳政府有意將這筆錢變成紅包「全民普發1萬」，另也傳出春節後2階段發放各5000元振興券方案的版本。對此，行政院昨（27）日深夜雖回應，相關方案都尚未有定案和時程規劃，但今日一早即振奮相關受惠股，其中，以觀光股表態最為明顯，買盤集中火力拉抬餐飲股與飯店股，其中，雲品（2748）一早即亮燈漲停，包括老爺知（5704）、寒舍（2739）、富野（2736）盤中大漲逾6%。

餐飲股則以八方雲集（2753）為首，盤中股價大漲逾8%，帶動族群全面勁揚，包括美食-KY（2723）、王品（2727）、亞洲藏壽司（2754）盤中股價漲幅皆超過4%。上市觀光類股指數也在兩大族群的帶動下拉出長紅，相較大盤回檔呈現一枝獨秀，盤中來到122.26點，漲幅逾4%，漲勢居各類股之冠，並一舉創下四年多來新高位置。

法人表示，總統蔡英文已揭示將於近期召開國安高層會議，就總體經濟、產業面臨的困境跟困難來討論可行政策。從振興券的發放將用於國家資源幫助真正需要的產業和族群的說法看來，餐飲、觀光、零售等內需型產業皆可望受惠。

餐飲業 觀光

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