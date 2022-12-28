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家登無預警暫停供貨陸企 股價開低後跌幅出現收斂

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電重要設備耗材協力廠家登集團對大陸客戶發出公告，將暫停相關設備服務提供，引起關注。照片／網友提供 。
台積電重要設備耗材協力廠家登集團對大陸客戶發出公告，將暫停相關設備服務提供，引起關注。照片／網友提供 。

台積電（2330）重要設備耗材協力廠家登（3680）集團對大陸客戶發出公告，將暫停相關設備服務提供，引起關注，家登則表示，子公司家登自動化僅是出貨非停止出貨，且營收占比非常小，對母公司完全無影響，家登目前接單暢旺；消息傳出，今（28）日早盤以238.5元開出，下跌9元，跌幅3.63%，盤中跌幅略有收斂。

家登集團（3680）對大陸客戶發出公告，受國際情勢影響，無法與部分陸企進行任何幣別與形式上的資金往來，將暫停相關設備服務提供，引起關注，家登集團為美國拉高對大陸取得半導體關鍵設備限制之後，第一家無預警發出通知暫停供貨陸企的台灣關鍵設備耗材廠。

家登證實，子公司家登自動化確實向大陸客戶發出相關通知，但出貨僅是遞延，並非停止出貨，且營收占比非常小，對母公司家登完全無影響，目前公司接單依舊暢旺；家登現為全球晶圓傳輸載具龍頭，全球極紫外光光罩盒（EUV Pod）市占率超過八成，客戶囊括台積電、三星、英特爾、SK海力士等一線大廠。

家登早盤開低後一度拉升至平盤247.5元，盤中跌幅不到1%。

家登董事長邱銘乾。報系資料照片
家登董事長邱銘乾。報系資料照片

家登 台積電 陸客

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