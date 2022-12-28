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台股早盤挫逾百點 台積電開盤下跌6元

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股今日開盤下跌78.6點，開盤指數14,249.86點，早盤一度跌逾百點，來到14,200點。本報資料照片
台股今日開盤下跌78.6點，開盤指數14,249.86點，早盤一度跌逾百點，來到14,200點。本報資料照片

台股今（28）日開盤下跌78.6點，開盤指數14,249.86點，早盤一度跌逾百點，來到14,200點；台積電（2330）開盤下跌6元，開盤價451元。

凱基投顧表示，台股短線技術面由多方居於上風；目前5日均線已翻轉上揚，扣抵位置並在本波低檔，若近日指數突破12月20日高點14,451點，預期將可帶動5日MA和10日MA黃金交叉，可視為短線止跌落底轉強訊號。

元大投顧指出，外資收假前，台股大盤緊貼半年線慣性不變，且11月11日起連續3日帶量跳空缺口，搭配轉為上揚的季線，可望提供下檔支撐力道，操作建議控管資金水位並以熱門題材短打為主。

周二（27日）美股四大指數收盤：道瓊指數上漲37.63點、漲幅0.1%，那斯達克指數下跌1.3%，標準500指數下跌0.4%，費半指數下跌1.7%。

中國大陸宣布將結束入境旅客隔離規定，引發投資人期待全球第二大經濟體將再度活絡，促使美股27日早盤走高，但由於投資人預期美國聯準會（Fed）會持續升息，且美國「世紀暴風雪」拖累航空股，導致美股大多收低。

三大法人周五集中市場合計買超43.9億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超36.8億元，投信買超11.7億元，自營商(自行買賣)買超0.1億元，自營商(避險)賣超4.7億元。

統一期貨說，外資現貨買超37億，期貨部分增加1,145口，淨多單14,572口，十大特定法人買進1,724口。周選支撐與壓力區落在14,100至14,500之間，P/C Ratio升至1.02，整體籌碼中性看待。

外資 美國聯準會

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