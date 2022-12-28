外資放假台股卻還是跌…年後才歸隊？ 專家：美股跌這主力照樣賣超

外資放假照理台股指數沒有賣壓了，但為何台股沒有止跌？

浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）於YouTube頻道《老王愛說笑》影音中解釋，因為外資有分主動和被動，外資放假是指主動型的，也就是說還是有被動型的外資在台股市場，同樣會依據美股的漲跌做權重的調整，照樣在台股市場賣超。

外資恐1月30日過後才回來

往年經驗來看外資大約從聖誕節放到元旦，但通常不會元旦一過後就馬上回來，會等到再下一禮拜才會開始陸續歸隊。

不過今年狀況會很尷尬，假設外資元旦了一周之後才歸隊，卻再下一周就會遇上農曆過年，台股要休市；所以極有可能這次外資會從聖誕節一路休至1月30號，不太可能回來一個禮拜，因為之後馬上台股又要休市了。

所以台股的低量狀況，有沒有可能未來一個月都持續這樣，就很值得投資人持續觀察。

外資放假等於台股該止跌了嗎？

許多人說因外資不玩了（放假），指數沒有賣壓了，會往上漲，這樣的想法是對還是錯？其實這樣的觀念是錯的。

如果因為單純外資放假，台股就一定會漲，這個邏輯是錯的，因為外資有分很多，有主動和被動型的。

所謂的外資放假，都是在指這些「主動型進出的外資」，那被動型或是ETF基金外資，很多都是運用程式做交易和衡量，因為美股的漲跌來調整自己手中部位ETF的權重，這些被動型的外資並沒有放假。

如果美股出現了連續的大跌，就算主動型的外資全部都去放假了（不會賣超），台股照樣還是會跌，但是被動型的外資，一樣會因為美股的漲跌，程式會做權重調整的賣超；反過來也一樣，如果美股連續大漲，主動型外資放假了（不會買超），所以台股不會漲嗎？不對，因為被動型的外資還在，美股大漲自動會拉高相關ETF的權重，自然會在台股買超。

不論外資放假與否，台股整個大的方向都還是跟美股做連動，因為被動型的外資還是會繼續在台股這個市場上做交易。

實際例子

上週美股，道瓊或是費半都已經往季均線貼近，甚至那斯達克已經破季線，為什麼台股還可以撐在月均線跟季均線中間？主要就是外資在期貨多單的部位，26日又來到1.4萬口了，代表外資對指數是看多的。

但問題就來了，外資開始放假成交量縮到剩下1100多億，但26日外資還是同樣賣超，就是上述所說的來自被動型外資的賣盤。

千萬不要有那種觀念，認為外資不在所以台股一定是漲，沒有這種事，還是要跟著美股來做連動。

如果單看外資在期貨市場的未平倉口數，會覺得外資在強力做多，甚至會有一種台股要噴到天上的錯覺，但卻沒有發生，因為過去兩周美股照樣再跌，被動型外資也同樣有賣超動作。

外資在現貨市場賣超，可是期貨市場做多，兩者卡在一起，於是就可以解釋形成了現今台股橫盤震盪的局面，跌不下去也漲不上去。

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