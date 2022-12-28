特斯拉跌不停！ 台股這14檔股票小心了…台達電（2308）在榜內

特斯拉（TSLA）一直都是市占率最高的電動車龍頭，但2022年以來特斯拉下跌6成，從年初的400，下跌到150，原因除了升息外，馬斯克收購推特（TWTR）也是一大原因，馬斯克為了籌措資金，變賣40億美元的特斯拉股票，把特斯拉當作提款機的行為，不禁讓人懷疑馬斯克真的能經營好特斯拉嗎？特斯拉股價在2023年有機會好轉嗎？

12/21傳出馬斯克辭去推特CEO的消息，這對特斯拉是好事！但是2023年特斯拉股價可能偏悲觀，因為市場競爭劇烈，2022年是電動車的新里程碑，許多傳統車廠紛紛推出電動車，導致電動車產業首次面臨「供過於求」，這個狀況可能會延續到2023年，因此特斯拉勢必要面對這個新挑戰。

這14檔台股可能要當心，身為台灣人無法置身事外，因為許多投資人持有以下14檔的特斯拉概念股，在2023年都會受到影響！

持有特斯拉概念股的投資人，可從：「營收占比、EPS維持穩定或升高」來檢查手上持股，做汰強換弱：

特斯拉營收占比低，代表公司有多角化經營！ EPS維持穩定或升高，是希望找到真正賺錢的公司！

手上有特斯拉概念股的投資人也不必過於擔憂，畢竟特斯拉目前仍是電動車龍頭，因此只要針對手上個股做一次健診，就能安然度過2023年！長線來看，電動車市場仍上翹，根據Statista資料統計：「2022年電動車市場規模已達3889億美金，2023年預估會達4516億美金，還有627億美金的空間。」，未來要密切觀察幾項指標：包括特斯拉的交車量、中國歐洲電動車市場發展。

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