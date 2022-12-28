快訊

一年義務役「8+44」訓練制 退將破解：根本許多人訓不到

升上主治醫師月收腰斬僅10萬 前輩：血汗才能高薪

元旦多項新制上路！基本工資調漲 育兒津貼擴大申領對象

特斯拉跌不停！ 台股這14檔股票小心了…台達電（2308）在榜內

聯合新聞網／ 股股學院
本報系資料照
本報系資料照

特斯拉（TSLA）一直都是市占率最高的電動車龍頭，但2022年以來特斯拉下跌6成，從年初的400，下跌到150，原因除了升息外，馬斯克收購推特（TWTR）也是一大原因，馬斯克為了籌措資金，變賣40億美元的特斯拉股票，把特斯拉當作提款機的行為，不禁讓人懷疑馬斯克真的能經營好特斯拉嗎？特斯拉股價在2023年有機會好轉嗎？

12/21傳出馬斯克辭去推特CEO的消息，這對特斯拉是好事！但是2023年特斯拉股價可能偏悲觀，因為市場競爭劇烈，2022年是電動車的新里程碑，許多傳統車廠紛紛推出電動車，導致電動車產業首次面臨「供過於求」，這個狀況可能會延續到2023年，因此特斯拉勢必要面對這個新挑戰。

這14檔台股可能要當心，身為台灣人無法置身事外，因為許多投資人持有以下14檔的特斯拉概念股，在2023年都會受到影響！

持有特斯拉概念股的投資人，可從：「營收占比、EPS維持穩定或升高」來檢查手上持股，做汰強換弱：

特斯拉營收占比低，代表公司有多角化經營！

EPS維持穩定或升高，是希望找到真正賺錢的公司！

手上有特斯拉概念股的投資人也不必過於擔憂，畢竟特斯拉目前仍是電動車龍頭，因此只要針對手上個股做一次健診，就能安然度過2023年！長線來看，電動車市場仍上翹，根據Statista資料統計：「2022年電動車市場規模已達3889億美金，2023年預估會達4516億美金，還有627億美金的空間。」，未來要密切觀察幾項指標：包括特斯拉的交車量、中國歐洲電動車市場發展。

延伸閱讀：

特斯拉完整解析

特斯拉概念股不只台股有，美股投資者照過來！

特斯拉 馬斯克 台股 台達電

延伸閱讀

預測2023年中租（5871）配息「這價格」！ 專家：非領息標的

2022年「ETF殖利率排行」出爐 00878不在榜內、00900排名第二！

早知道18歲每月6千買0050！ 12年後她悔嘆：少賺了122萬

00878、0050、0056存股怎選？過來人推「這2檔」：各半買

相關新聞

特斯拉跌不停！ 台股這14檔股票小心了…台達電（2308）在榜內

特斯拉（TSLA）一直都是市占率最高的電動車龍頭，但2022年以來特斯拉下跌6成，從年初的400，下跌到150，原因除了升息外，馬斯克收購推特（TWTR）也是一大原因，馬斯克為了籌措資金，變賣40億美元的特斯拉股票，把特斯拉當作提款機的行為，不禁讓人懷疑馬斯克真的能經營好特斯拉嗎？特斯拉股價在2023年有機會好轉嗎？

12/28【早晨財經速解讀】血腥聖誕!特斯拉再殺11% 蘋果重挫達破底邊緣 輝達重跌7% 11月景氣信號轉藍燈 大衰退來了?

特斯拉重挫11%，路透報導，特斯拉計劃1月在上海廠減產，將本月開始的減產計劃延續到明年。周二的跌幅算在內，特斯拉今年迄今已下跌近70%。

金融三業 減碼股票近千億

金管會昨（27）日公布最新統計顯示，11月台、美股大漲，金融三業（銀行、證券、保險業）對國內外股票全站在賣方，單月減碼近...

鴻海小金雞 鴻華拚下季掛牌

創新板明年再有重量級新兵掛牌，鴻海（2317）旗下鴻華先進規劃明年第1季登創新板，是鴻海集團第一家掛牌的電動車子公司，也...

伺服器鏈 2023新亮點

儘管目前多數電子次產業仍深陷庫存去化的泥淖，不過伺服器產業仍將維穩成長，成為2023年科技產業界的亮點。市場預期，包括A...

錢進台股 鎖定六族群

「最壞的都已經反應在股價上了！」華南永昌證券董事長黃進明昨（27）日表示，疫情、通膨、升息等問題最壞狀況都已經過去了，統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。