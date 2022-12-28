12/28【早晨財經速解讀】血腥聖誕!特斯拉再殺11% 蘋果重挫達破底邊緣 輝達重跌7% 11月景氣信號轉藍燈 大衰退來了?

特斯拉重挫11%，路透報導，特斯拉計劃1月在上海廠減產，將本月開始的減產計劃延續到明年。周二的跌幅算在內，特斯拉今年迄今已下跌近70%。

美國公債殖利率上升使對利率敏感的成長股承壓，這是2022年反復出現的一個題材。今年，成長股重挫30%以上，而價值股的跌幅約為7.5%。

中國大陸放寬嚴格的新冠限制措施，燃起全球需求復甦和供應鏈改善的希望。 經濟方面，商務部對美國商品貿易額的初步統計顯示逆差縮減15.6%，標普Case-Shiller顯示20個城市綜合房價漲幅降至8.6%，是自2020年11月以來最低。

在標普500指數的11大類股中，有六個收跌，以非必需消費品股和通訊服務類股跌幅最重。

京東、阿里巴巴和拼多多在內的中國大陸在美上市公司股價漲幅在1.4%至4.9%之間，此前中國宣布放寬旅行限制。

西南航空暴跌近6%，惡劣的天氣迫使這家折扣商業航空公司取消航班，更廣泛的標普1500航空股指數也以下跌作收。

景氣低迷情勢確立！國發會27日發布最新景氣燈號，受全球經濟降溫，以及出口成長走弱、批發業營業額衰退影響，11月景氣對策信號綜合判斷分數為12分，較10月一口氣重跌6分，燈號也從代表景氣趨緩的黃藍燈，落入代表景氣低迷的藍燈。景氣領先、同時指標續呈下跌。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，上次景氣對策信號綜合判斷分數出現12分，是發生在2009年6月。

我國景氣於2022年初還出現趨熱的「黃紅燈」，3月轉為穩定的「綠燈」，9月、10月再轉為景氣轉弱的「黃藍燈」，綜合判斷分數降至黃藍燈的下限17、18分，非常接近藍燈門檻16分。11月再也撐不住，景氣滑落轉亮代表低迷的藍燈，且一口氣慘滑至12分。