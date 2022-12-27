快訊

李蒨蓉因「這原因」叫夫買威而鋼 醫搖頭：恐加重症狀

陸全國冠軍殞落…王一博27歲淋巴癌逝 為何他從不適到離世僅半年？

明東北季風增強水氣增 北市這5區雨勢明顯「一路到跨年、元旦」

龍巖近一年賣台積電835張、交易價約500元 處分利益約1.17億元

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

龍巖（5530）今（27）日公告處分手中台積電持股，總計近一年賣出835張、每單位交易價格約500.78元，總交易金額約4.18億元，龍巖處分利益約1.17億元，惟龍巖指出該已實現獲利將直接轉保留盈餘，不影響本期損益。

龍巖表示，基於財務投資與資產配置考量，因此處分手中台積電持股；在處分部分台積電持股後，龍巖目前手中仍有持股約1,061張，持有總金額約3.82億元。

龍巖指出，今年目前專注資訊轉型及推動服務創新，包括結合實體及線上平台，創造服務價值，包括現階段24小時陵園線上祭拜，及購物服務，累計交易量已破千件，亦有超過15%訂單來自行動簽約系統成交所致，預計後續可望帶動整體獲利水準提升。

龍巖今年11月營收達2.96億元，較去年同期3.22億元衰退8.1%，累計前11月營收達36.89億元，較去年同期32.14億元增加14.8%；公司今年前三季稅後純益達11億元、年增4.5%，每股純益達2.62元。

龍巖 台積電

延伸閱讀

最強台積電操盤手砍了！龍巖賣出835張獲利1.17億元

台積電今年跌掉25%可以抄底了？零股族能否進場法人曝關鍵點

三星衝半導體 逆勢大擴產

500元電子股俱樂部 人氣潰散

相關新聞

最強台積電操盤手砍了！龍巖賣出835張獲利1.17億元

根據證交所公告，龍巖（5530）早在2020年3月間以每股275.1元的價格買進1,121張台積電（2330），買進成本...

證交所今通過六家公司上市案 創新板占兩家

上市公司審查年底快馬加鞭，臺灣證券交易所今(27)日召開董事會，一口氣通過六家公司上市案，其中一般上市案有睿生光電、建德...

龍頭股連續配息機會佳！台股等權重ETF成分股大公開

統計過去十年台股本益比位於10-21.5倍間，預估2023年將落在11-15倍間，觀察目前本益比位於歷史下緣，投資台股相...

開年紅包抽起來！這檔報酬率58％、中籤可賺3.4萬

偉康科技初次上櫃普通股股票承銷案，今(27)日完成競價拍賣作業開標，超額認購12倍，預計12月29日起至明年1月3日辦理...

華南永昌證董座：明年台股布局好時機 看好6大族群

今年市場波動大，股市大幅修正，展望2023年台股表現，華南永昌證券董事長黃進明今（27）日直言，「明年是股票布局好時機！...

龍頭股連續配息機會佳！台股等權重ETF一次全包

統計過去十年台股本益比位於10～21.5倍間，預估2023年將落在11～15倍間，觀察目前本益比位於歷史下緣，投資台股相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。