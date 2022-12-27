龍巖近一年賣台積電835張、交易價約500元 處分利益約1.17億元

龍巖（5530）今（27）日公告處分手中台積電持股，總計近一年賣出835張、每單位交易價格約500.78元，總交易金額約4.18億元，龍巖處分利益約1.17億元，惟龍巖指出該已實現獲利將直接轉保留盈餘，不影響本期損益。

龍巖表示，基於財務投資與資產配置考量，因此處分手中台積電持股；在處分部分台積電持股後，龍巖目前手中仍有持股約1,061張，持有總金額約3.82億元。

龍巖指出，今年目前專注資訊轉型及推動服務創新，包括結合實體及線上平台，創造服務價值，包括現階段24小時陵園線上祭拜，及購物服務，累計交易量已破千件，亦有超過15%訂單來自行動簽約系統成交所致，預計後續可望帶動整體獲利水準提升。

龍巖今年11月營收達2.96億元，較去年同期3.22億元衰退8.1%，累計前11月營收達36.89億元，較去年同期32.14億元增加14.8%；公司今年前三季稅後純益達11億元、年增4.5%，每股純益達2.62元。