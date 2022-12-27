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證交所今通過六家公司上市案 創新板占兩家
上市公司審查年底快馬加鞭，臺灣證券交易所今(27)日召開董事會，一口氣通過六家公司上市案，其中一般上市案有睿生光電、建德工業（6606）、長榮航太科技、永道射頻等四家，創新板有雲豹能源、泓德能源等兩家。目前距離年底僅剩三個工作日，但證交所審查工作尚未告一段落，副總陳麗卿今天預告，「還有（公司）！」
據證交所統計，今年更有16家公司送件申請上市，另有兩家KY公司，共計18家，若加上創新板，合計送件家數達23家。
證交所今天董事會通過上市案中，通過的案件有六家，包括睿生光電、建德工業、長榮航太科技、雲豹能源科技、泓德能源科技，以及為英屬開曼群島永道射頻技術(Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.)。
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