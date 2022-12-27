華南永昌證董座：明年台股布局好時機 看好6大族群

今年市場波動大，股市大幅修正，展望2023年台股表現，華南永昌證券董事長黃進明今（27）日直言，「明年是股票布局好時機！」，回顧過去36年台股未曾連2年下跌，明年各大利空逐漸消散，最壞狀況都已反應在股價上，明年是股市布局絕佳機會。華南投顧董事長儲祥生則預期明年台股指數區間將在13300至16600點。

華南永昌證券與華南投顧今（27）日舉辦「2023年投資趨勢展望」，儲祥生表示，今年股市跌多，明年就相對偏樂觀，外資過去3年看空台股，但11月美股反彈帶動，外資回補1800多億元，明年美股表現若不錯，假設外資回來20%，將回補台股4000億元，對台股將是大利多。

他也說，過去觀察，投資氣氛糟的時候，買股賺錢機會大；反之投資氣氛好去追，有8、9成機會被套牢，今年市場氣氛改變、利空很多，在此時點應該是很好布局的時點，整體來看「明天會更好、明年會更好」。

他也說，明年股債市拉起來，民眾口袋有錢、消費會等比增加，明年股市轉好，開始有錢消費後，每家科技公司業績會明顯改變，將可回頭刺激股價，明年有機會看到此正循環現象，因此，明年第一季是好的布局時間點。

黃進明會中受訪時則表示，今年有疫情、俄烏戰爭、通膨、升息等利空，但都已反應在股價上，看好台股2023年表現空間，看好晶圓代工、IP、AR、VR、伺服器、電動車等六大族群。

至於明年台股指數看法，黃進明笑稱，「不要擔心，大家都沒準過」，強調當市場將指數預測都看得很低時，結果反而有可能優於預期，明年各法人機構普遍預測，台股大致落於萬三至萬六。

他也提到，產險業不會年年受疫情影響，保單不能賣不會有理賠問題，增資不會年年發生，而壽險業也不是每年都受股市波動而增資，且市場在升息環境對整體銀行及金融業有利，「明年金融業當然會好。」

台經院景氣預測中心主任孫明德則提醒，美國表面升息到頂，但大家要注意聯準會縮表數字，每月持續從市場收回1000億美元，此時若聯準會降息也沒意義，等於是煞車油門一起踩，現階段來看，美國持續縮表，對市場動能不利；且股市要反彈不能只看經濟數據，而是留意金融情勢，假如明年金融風暴出現，投資就要更謹慎。

他也提到，公債殖利率攀高，市場認為是佈局時機，但明年美國升息到頂，美元有可能回檔，等於是美債會上漲、但美元會跌，這部分要權衡一下，千萬不要賺了美債、賠了美元，投資人不能只看美債殖利率，而是要先檢視投資哪種等級的債。