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最強台積電操盤手砍了！龍巖賣出835張獲利1.17億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
根據證交所公告，龍巖（5530）早在2020年3月間以每股275.1元的價格買進1,121張台積電（2330），買進成本比股神巴菲特便宜近一半，堪稱最強台積電操盤手。圖／路透社
根據證交所公告，龍巖（5530）早在2020年3月間以每股275.1元的價格買進1,121張台積電（2330），買進成本比股神巴菲特便宜近一半，堪稱最強台積電操盤手。圖／路透社

根據證交所公告，龍巖（5530）早在2020年3月間以每股275.1元的價格買進1,121張台積電（2330），買進成本比股神巴菲特便宜近一半，堪稱最強台積電操盤手，今（27）日公告累積賣出835張台積電，每股500.78元，處分利益1.17億元。

龍巖公告最近一年累積處分有價證券達公告標準，在8月16日至12月27日，累積處分835張台積電，處分單位成本500.78元，交易總金額4.18億元，處分利益1.17億元，（此已實現利益由股東權益項下之其他權益直接轉為保留盈餘，不影響本期損益）。

龍巖公告表示，迄目前為止，累積持有台積電1,061張， 持有金額3.82億元， 持股比例0.004%。

股神巴菲特旗下波克夏（Berkshire Hathaway）上季首度買進6,010萬股台積電ADR，引來市場高度關注，雖然巴菲特買進的價格已是今年來的相對低檔，但根據證交所公告，龍巖早在2020年3月間以每股275.1元的價格買進1,121張台積電，買進價格遠低於巴菲特。

台灣上市櫃公司也有多家公司以台積電做為投資標的，包括龍巖、綠電（8440）、中環（2323）、國賓（2704）等，近年來都有買賣台積電的紀錄，若根據證交所公告來看，台積電最強操盤手應屬龍巖無誤。

台積電 龍巖 巴菲特 證交所

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