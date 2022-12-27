資安規格與國際接軌 台新證券通過ISO 27001國際驗證

今年以來受俄烏戰爭及美國因對抗通膨大幅升息等國際因素影響，國內股市震盪加劇，且成交量明顯較去年萎縮，這些不利因素讓證券業的營運受到衝擊；根據證交所統計，累計至1月底全體證券商稅後淨利347.21億元，較去年同期大幅衰退逾六成，雖大環境影響獲利，但仍有業者為維護客戶權益，積極強化資安防護，台新金控子公司台新證券在日前就順利通過ISO 27001資訊安全管理系統(ISMS) 驗證，該項驗證表彰台新證券在資訊安全管理的強度與國際接軌。

台新證券董事長郭嘉宏表示，近二年國內發生幾起券商資訊系統遭駭客撞庫攻擊事件，引起投資人高度關注，政府相關單位除積極偵辦不法外，也持續引導並協助各券商強化資安防護以保障投資人的權益；根據統計，國內股市的電子交易比重已超過75%，且電子交易已是不可逆的趨勢，因此，強化電子交易平台的資安防護，是證券業者無法迴避的重要課題。

郭嘉宏強調，台新證券積極朝成為大型券商進行業務布局，同時，也持續擴大對資訊軟、硬體的投資，一方面優化電子交易平台以提供客戶更優質的服務，在另一方面也藉建置高規的資安防護網以實踐對客戶交易及資料保護的承諾；本次通過ISO 27001驗證是對台新證券資安管理的肯定，在此基礎上，台新證券將持續推動資安運作，貫徹保護資訊安全的決心。

台新證券是經台灣檢驗公司（SGS）的審慎標準查核後，通過ISO 27001驗證。SGS是全球公認具專業權威的驗證機構，通過該項驗證代表著已建立資訊安全管理系統的機密性、完整性及可用性，並可透過風險評估找出潛在問題，再針對已知風險做出預防措施，透過相關的風險管理，降低實際發生資料外洩的機會及可能衍生的損失。