三大理由 儲祥生看好2023年台股 第1季是投資好時機

「明年第1季是很好的投資時點，可以找好的股票布局。」華南投顧董事長儲祥生今(27)日以三大理由看好2023年台股，2023年指數先下後上，預期加權指數區間在13,300~16,600點。

儲祥生主張的三大理由，第一是台灣過去20年，未曾連續二年下跌，而今年跌二成左右，明年起點在相對低的價位，明年股票有很大機會上漲；其二，外資過去三年看空台股，但11月美股反彈下，外資回補1,800多億元，明年外資只要回來20%、約4,000億元對台股可期；第三當投資氣憤非常好，去追股票的套牢機會80%~90%，回想去年底時市場都在喊九千金、十千金，今年此時，氣氛完全改變，大家都不敢投資股票，因此明年反而有機會。

華南永昌證券與華南投顧今(27)日聯合舉辦2023年投資趨勢展望會，邀請台灣經濟研究院景氣預測中心孫明德主任、華南投顧吳順良副總、蘇見文分析師主講，針對2023年全球總體經濟展望與前瞻產業分析說明。

儲祥生在致詞時表示，還有四天，我們就可以正式擺脫2022投資噩夢的一年。今年灰犀牛、黑天鵝不斷打擊市場今年債券一年可以跌14%簡直令市場不敢想像，股票跌幅更大，不過，股市漲多必跌，跌多必長，今年是跌勢比較大的一年，明年會是相對樂觀的一年。

他認為，目前困擾市場最大因素的是電子業庫存股，不過，明年若股市好，民間消費力也會回升，會回頭刺激股價，對股市是正向循環。明年第1季是很好的投資時點。正好可以找一些好的股票作投資布局。

華南投顧認為，2023年指數先下後上，預期加權指數區間在13,300~16,600點，第1季仍屬電子消費的淡季，電子業持續庫存調整，獲利狀況較弱，不過大多數利空已經反應在股價的修正，預期台股下檔空間有限，有望守住13,300低點；第2季隨著通膨持續降溫有助美國FED停止升息、電子業終端市況料逐漸回溫，都有望使台股築底向上突破萬六關卡。

產業方面，預期2023年企業獲利將負成長，但每季來看2023年前低後高，景氣在第1季落底後向上，隨著通膨持續降溫、消費動能回復、中國大陸逐步鬆綁清零政策等，2023年電子業消化庫存完畢後外銷動能重回正軌，可注意半導體、伺服器、蘋果iPhone供應鏈、政策扶持(綠能、軍工航太、生技)、網通產業、電動車等產業為復甦要角，相關供應鏈雨露均霑，商機可期。

美股投資方面，華南永昌證券複委託獨家編製-美股趨勢掃描，整合「指標」、「選股」、「策略」三大核心要素，由上而下的投資策略編製而成，協助投資者尋找投資機會與降低投資風險。由上而下(Top-Down Approach)投資法是先從總體經濟分析開始，接著進入產業面，最後再分析個別公司的基本面資料。由上而下的分析法，強調正確掌握經濟走向及產業趨勢，再找出在未來經濟環境中表現最佳的個股。