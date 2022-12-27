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內資護盤 台股小漲43點收14,328點

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

台股今（27）日由內資護盤，加權指數開高走高，盤中一度逼近10日線，不過午後大盤越走越低，加權指數終場上漲43.3點，收14,328.43點，成交量1,252.42億元。盤面上，電子權值股表現平平，傳產族群有個股表現亮眼，觀光產業則受惠中國大陸解封題材，今日強勢表態。

群益投顧指出，台股電子金融持平遊走，航運鋼鐵回檔，中小題材族群突圍表現。盤面主流類股在觀光、軍工、太陽能等族群，預期在外資買盤歸隊前，成交動能持續偏弱，暫不利指數上攻表現。操作建議上，可以盤面中小型熱門股為主，參考短線技術面，適度進行搶短。

台積電（2330）午後也出現漲點收斂，終場股價上漲0.5元，收457元，漲幅落在1%以內，5日線得而復失；台達電（2308），力積電（6770）相對表現強勢，終場均收漲在1%以上，台達電盤中最高價來到286元，股價站穩在5日線之上；聯發科（2454），聯電（2303）等股也在平盤之上小漲作收。

上市傳產族群中，化工產業的上品（4770），材料-KY（4763）雙雙收漲6%，盤中最高價分別來到325.5元和182.5元；生技醫療族群中，雖然今日出現漲多後的回檔休息，但仍有個股表現亮眼，其中，羅麗芬-KY（6666）以85.1元亮燈漲停，科妍（1786）以近8%漲幅緊追在後。

半導體族群則有部分個股表現活躍，立積（4968）以122元亮燈漲停，股價收復月線與半年線；矽統（2363），天鈺（4961），聯詠（3034）等股，收盤也上漲3～5%不等。

而櫃買觀光族群中，五福（2745）強勢上漲6%，盤中最高價來到42.9元，日K拉出紅棒留上影線；寶得利（5301）以4%漲幅緊追在後，此外還有易飛網（2734），山富（2743），燦星旅（2719），六角（2732）等股，終場收長1～3%不等。

台股

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