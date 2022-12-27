內資護盤 陸解封題材熱 台股觀光族群表現活躍

美股進入聖誕假期休市，台股由內資撐盤，今（27）日開高走高，盤中最高點來到14,410.24點，一度要挑戰收復10日線，盤面上，由傳產族群強勢表態，此外還有觀光族群受惠中國大陸解封題材，今日表現活躍。

富邦投顧表示，台股在外資休假之下，大型股賣壓減輕，量能明顯縮減，大盤由內資主導，具題材性個股相繼輪動，加上國安基金不排除護盤、日指標已進入低檔區，且年底作帳行情下，接下來指數上漲機會高，大盤短期有機會醞釀技術性反彈。

台積電（2330）今日盤中上漲3元左右，盤中最高價來到462.5元，漲幅落在1%以內，並持續挑戰守住5日線；力積電盤中上漲1%以上，表現相對強勢，盤中最高點來到33.65元，此外還有聯發科（2454），台達電（2308），聯電（2303）等股，盤中持續在平盤之上小漲表現。

上市觀光族群中，國賓（2704），美食-KY（2723），八方雲集等股，盤中上漲1～3%。櫃買觀光族群表現較為強勢，五福（2745）盤中上漲6%，股價最高來到42.9元，日K拉出一根紅棒，留上影線；易飛網（2734），洛碁（8077）則在盤中上漲4～5%；此外還有山富（2743），富野，六角（2732）等股，盤中漲幅落在1～3%。

傳產族群部分，化工的材料-KY（4763）和上品盤中皆拉出半根漲停板，材料-KY盤中最高價來到182.5元，股價站穩在短期均線與月線之上；上品盤中最高價則來到324元，股價站穩在月線之上。