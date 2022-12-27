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不甩小米裁員風暴 供應鏈股價不跌反漲

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
中國大陸最大手機品牌小米傳出年前將大幅裁員五千人，創下近來手機品牌最大裁員紀錄。路透
中國大陸最大手機品牌小米傳出年前將大幅裁員五千人，創下近來手機品牌最大裁員紀錄。路透

中國大陸最大手機品牌小米傳出年前將大幅裁員五千人，創下近來手機品牌最大裁員紀錄。法人認為，台廠非蘋手機供應鏈包括聯發科（2454）、驅動IC廠商敦泰（3545）、鏡頭廠商大立光（3008）等將受到衝擊。不過，這三家股價今（27）日逆勢上漲。

半導體業者透露，由於庫存消化比原本預期還慢，儘管中國大陸解封，但目前仍未看見反轉跡象。

不過，市場卻因利空出盡不跌反漲，聯發科今日早盤股價最高到664元，上漲13元；大立光最高到2,155元，上漲35元；敦泰最高到61.8元，上漲3.1元。

台積電（2330）早盤最高價到462.5元，上漲6元。籌碼方面，外資連二日賣超台積電1萬4,848張，投信連二日賣超124張，自營商連九日賣超8,170張。

小米 聯發科 大立光 敦泰

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