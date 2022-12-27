台股開盤上漲25點 開14,310點

台股今（27）日開盤上漲25.06點，開盤指數14,310.19點；台積電（2330）開盤上漲1.5元，開盤價458元。

倫元投顧指出，本周是外資放年假期間，目前美股處於拉回修正結構，台股則是跟著每股同步壓回，電子股因為資金失血容易形成盤跌現象，雖然短線資金寧可逗留在傳產，但從上周一度轉強的鋼鐵、航運、電器電纜等，都只是短線行情可知，操作難度相當高，故在大買力還沒進場前，短期不必有太多動作，本周是外資放年假期間，看看集團股是否有內資加持的作帳表現。

凱基投顧表示，電子股指數下檔支撐力道逐漸增強，後市不至於進一步轉弱，本周有望帶動大盤同步反彈。大盤雖陷入量縮整理格局，但有機會開始醞釀短期底部，近日下檔空間應有限。

元大投顧指出，目前盤勢已轉為內資主導，預期本周將延續量縮格局，台股上檔有下彎的月線反壓，下檔則有前波11月14、15日具相對大量的多方跳空缺口，觀察是否有逢低承接力道，預料指數後續將於月季線之間，呈現三角收斂型態。

三大法人周五集中市場合計賣超50.5億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超40.2億元，投信買超5.9億元，自營商(自行買賣)賣超7.9億元，自營商(避險)賣超8.3億元。

統一期貨說，外資現貨賣超39億，期貨部分增加1,145口，淨多單14,572口，十大特定法人買進1,724口。週選支撐與壓力區落在14,000至14,500之間，P/CRatio升至0.95，整體籌碼中性看待。