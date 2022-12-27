12/27【早晨財經速解讀】中國1/8完全開放國境 報復性消費歸來 通膨再起?2023黑天鵝有哪些 衰退年買股or買債?

大陸12月26日深夜發布恢復中國大陸公民出境旅遊，取消入境隔離管制後，15鐘內旅行平台上的出境遊搜尋量瞬間暴漲7倍，可望推動國際出入境旅遊的經濟復甦。

中國新聞網報導，據「去哪兒」平台資料顯示，這項消息發布後15分鐘內，國際機票瞬時搜尋量增長7倍，熱門目的地為泰國、日本和韓國。攜程資料則顯示，發布30分鐘內，熱門海外目的地搜尋量同比大漲10倍，出境（包含中國港澳台）機票、海外酒店搜尋均達到三年來峰值。

攜程資料顯示，澳門第一、香港第二、其後依序是日本、泰國、韓國、美國、新加坡、馬來西亞、澳洲和英國，成為搜尋量增長最快的前十名目的地，春節出境跟團遊產品的相關搜尋量，猛漲6倍。

國際油價周二上漲，標普500指數期指也漲，中國大陸傳出放寬嚴格新冠肺炎防措施，同時美國寒冷天候導致德州墨西哥灣地區煉油設施停產。

西德州中級原油（WTI）期貨周二在亞洲交易最高上漲1.9%。中國大陸明年1月8日起取消入境後全員核酸檢測和集中隔離，進一步解除長達三年的防疫規定。受到寒冷天候影響，德州墨西哥灣地區這幾天包括兩座大廠在內逾1/3的煉油產能停擺。

美國金融市場周二恢復交易，結束耶誕節長假。

東京時間8:32，標普500指數期指上漲0.5%，那斯達克100期指漲0.7%。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.1%至104.314。

WTI期貨最高上漲1.9%至 每桶81.06美元。