台股量縮、庫存調整 500元以上高價電子股慘綠

科技業面臨庫存調整期，台股今（26）日量縮，原13檔500元以上高價電子股，收盤僅有旭隼（6409）以及嘉澤（3533）2檔收紅，漲幅1-2%，以股王大立光（3008）為首的其他個股全數收黑，高價IC設計股成重災區，M31（6643）跌破500元大關，台股500元俱樂部僅剩15檔，市值蒸發逾321億元。

股王大立光領跌，終場收在2,120元，下跌20元，市值蒸發26.7億元，為台股唯一登上2,000元大關的個股，穩坐股王寶座。

知名分析師月初發文指出，股后信驊（5274）已下修2003年BMC（基板管理控制器）出貨量，意味伺服器明年出貨動能低於市場預期，且從其他伺服器零組件（如儲存相關）明年上半年出貨將呈現雙位數衰退，下半年能見度又低，未來伺服器出貨可能有砍單風險。

信驊股價從本月5日波段高點2,315元下挫，昨日觸及波段最低價位1,750元，昨日收在1,785元，下跌45元，市值蒸發17.01億元。

IC設計類股近期因上游成本攀升，加上潛在庫存沖銷等利空夾擊下，利潤將面臨壓力，股價也一片慘綠。

創意（3443）M31為IP矽智財類股，創意受惠於5G、AI以及車用等題材，股價一度衝上822元高點，近日股價修正，昨日單日下跌28元，收在698元，市值蒸發37.52億元；M31（6643）日前股價也衝上高點到582元，近日股價修正，昨日單日下跌9元，收在495元，退出500元俱樂部。