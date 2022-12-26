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罕見實際行動展現根留台灣 台積電股價黑翻紅

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

美股23日震盪收高，台股今日震盪翻紅，台積電（2330）將在29日舉行「3奈米量產暨擴廠典禮」，在全球擴廠新聞不斷放送下，罕見以實際行動宣示深耕台灣，化解市場去台化疑慮。今（26）日開在454元，下跌1元，隨後買盤支撐下翻紅，最高到457元，上漲2元。

道瓊工業平均指數前一交易日收盤上漲176.44點，漲幅0.53%，收33,203.93點；那斯達克指數上漲21.74點，漲幅0.21%，收10,497.86點；標準普爾500指數上漲22.43點，漲幅0.59%，收3,844.82點；費城半導體指數上漲2.16點，漲幅0.09%，收2,535.49點。

台積電美國廠12月初移機典禮，輿論出現台積電將「去台化」以及「技術外移」，但台積電總裁魏哲家則多次表示，去台化「門都沒有」。

台積電將於29日舉行3奈米量產暨擴廠典禮，罕見以實際行動宣示，根留台灣的決心，化解外界去台化疑慮。

台積電今日股價開盤開在454元，小跌1元，隨著買盤湧入，股價震盪翻紅，最高小漲2元，達457元。籌碼方面，外資轉買為賣超1萬3,810張，投信轉買為賣超55張，自營商則連八日賣超8,108張。

電子股股價今日走弱，聯發科（2454）開盤小漲1元，隨後在賣壓湧現下，最多下跌9元，價位到651元。

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