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又一珍奶股掛牌 薡茶今登錄興櫃、全球據點逾300家

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
繼日出茶太、快樂檸檬、歇腳亭後，又一珍奶股掛牌。擁有知名品牌「薡茶 Ding tea」的巨宇翔（2760）於今（26）日登錄興櫃。（本報系資料庫）
繼日出茶太、快樂檸檬、歇腳亭後，又一珍奶股掛牌。擁有知名品牌「薡茶 Ding tea」的巨宇翔（2760）於今（26）日登錄興櫃。（本報系資料庫）

繼日出茶太、快樂檸檬、歇腳亭後，又一珍奶股掛牌。擁有知名品牌「薡茶 Ding tea」的巨宇翔（2760）於今（26）日登錄興櫃，主辦券商認購價為每股70元，盤中一度來到118元，漲幅近七成。巨宇翔全盛時期全球家數曾超過600店，不過，受疫情影響，公司積極調整營運體質，目前全球家數約300多家，其中，又以美國市場家數與營收占比最高。

巨宇翔去年營收3.07億，年增21%，稅後純益6680萬元，年增49.2%，每股稅後純益5.14元。公司自結前10月營收2.4億元，稅後純益7659.5萬元，每股稅後純益5.89元。

巨宇翔主要業務為經營茶飲連鎖品牌，提供加盟連鎖授權、各項產品原物料銷售以及後續品牌及產品營銷服務，旗下品牌為「薡茶 Ding tea」，「薡茶 Ding tea」於台灣僅有一直營門市，海外地區則以區域代理及單點加盟模式經營。

巨宇翔表示，目前美國市場家數約達100多家店，未來將持續積極拓點，美國各州的定價策略不同，客單價約6-7.5美金不等，目前營收占比超過七成。另外，公司近年積極耕耘歐洲市場，今年新進市場為芬蘭，另外在英國、德國、法國皆有門市，歐洲據點數約30餘家。另，薡茶在東南亞市場也有100多家門市，主要位於越南、馬來西亞、印尼。

巨宇翔表示，薡茶以海外市場為主，最大市場為美國和越南，其中，越南已有海外培訓據點，美國亦在著手規劃設立管理中心，希望能落地經營。在台灣方面，公司去底於台中市西屯段購置企業總部基地，未來將採自地自建打造台灣企業總部，朝向複合型企業總部規劃。除了滿足公司本身營運與倉儲需求外，將規劃台灣珍珠奶茶體驗館，介紹台灣茶飲發展的歷史文化，並讓消費大眾在體驗館體驗茶飲的製作過程。

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