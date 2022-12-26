風險偏好高的投資人 可開始進場長線布局台股

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，由於台股目前處於資訊空窗期，因此近期表現主要還是受到美股的影響較多。其中，受到美國部分科技股財報表現欠佳等影響，加上之前短線漲多。台股科技股相對承壓。

安聯投信台股團隊表示，另一個雜音則是有電子次產業資本支出下修而加深市場對於明年第一季科技產業展望的擔憂。

不過就非電部分，安聯投信台股團隊表示，隨著中國逐步解封，預期經濟及相關需求有望逐步回復，進而帶動部份原物料等需求。另外如部分具有高殖利率題材或是今年基期較低如金融股等是否投資機會浮現，也值得留意。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，股價通常領先基本面落底長線投資機會或出現在 2023 第一季。相對謹慎的投資人或許可以等待明年第一季再進場，但若是風險偏好較高的投資人目前可以開始進場布局長線機會 。

展望2023年，安聯投信台股團隊表示，明年台股有兩個投資方向值得留意。長線趨勢，包括科技發展長線趨勢及追求永續帶動之綠能趨勢。題材上看好人工智慧、智慧物聯網 、資料中心等長線趨勢。

安聯投信台股團隊表示，儘管今年資本支出有些雜音，但多數公司仍計畫未來加大相關投資力道，長線趨勢可望保護短線，相對較具支撐 。台灣半導體扮演供應鏈關鍵角色，相關企業將持續受惠 。

另一方面，永續帶動的電動車相關、儲能等趨勢機會也值得關注。在能源瘋狂漲價下，全球政府仍願意持續推動綠能，具長線政策支撐 。

在動態機會則包括老產業新機會及評價面找機會。安聯投信台股團隊表示，科技以外的一些老產業、運用新技術後可擴展市占率，例如紡織業運用新技術，創新採用海洋回收紗等環保材質。此外，部分產業受惠於低基期也可望有表現機會例如今年壓力較大的金融相關標的 或是評價面具吸引力之標的 。