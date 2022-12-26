2023年金融股能配息嗎？ 台新金（2887）和「這五檔」殖利率大於5％

股市達人股添樂發布一則影片，說明2023年的金融股，在預期股息縮水的情況下，還有哪些殖利率大於5％？

以下為影音內容：

為何市場對於明年2023年，金融股的縮水會產生疑慮，最主要還是因為今年以來在升息循環環境下，全球市場的股票跟債券部位出現明顯下跌，而壽險公司就是買最多股票債券，另外還有防疫險，今年還有非常多的金控，採到這個地雷。

在這兩件事情雙重打擊之下，金控的資產就出現縮水的情況，這樣的情況下還要配發現金股息，當然引起主管機關的關心。

解決的辦法也很簡單，就是把股票帳上縮水的地方，改成不叫虧損，而是長期投資；另外一個方法就是伸手跟大家要錢，所以近期很多金控都開始紛紛「現金增資」。

金融股配息來源

1.當年度盈餘要跟上

最重要就是當年度盈餘要跟上，沒道理當年度是虧錢還硬要配股息，這樣子金管會就會跳出來說話了。

今年遇到全球股市債券下跌，加上整體的金控獲利也都在萎縮的情況下，當年度盈餘跟去年同期相比那是一定下滑的，所以獲利下滑股利也會下滑。

2.法定盈餘公積

3.資本公積

但是要動用到第二點跟第三點，就需要金管會同意了：

現金股利的發放基礎，應以當年度獲利為原則，若要以法定盈餘公積、資本公積配股，須先函報金管會。

2022全年金融股獲利情形

放上前15家最賺錢的金融股，但相較於去年也是大幅且很明顯的衰退（幾乎都是5成以上）。

預估殖利率

就目前預估明年殖利率有超過5％的，就是上圖右邊紅色的數字的那幾家公司。

前幾年大部分都是銀行為主的金融股，因為金融股債大跌，旗下有壽險的大部分都不會賺錢，像是國泰金（2882）和富邦金（2881）。

不過這張圖表示以今年以來的獲利為計算基礎，這些看起來明年配息不如預期的金融股，可能就會動用法定盈餘公積和資本公積，來讓它們明年配息的數字好看一點。

銀行股為何獲利較好

今年以來存放款利差，已經出現了最近一兩年的新高，銀行就是做存放款之間利差的生意，只要利差越高，獲利就會越好。

看殖利率買金融股的隱憂

但也不能誰殖利率高就進場買誰，投資金融股領息固然開心，但買在哪個位置也很重要。

就像幾個沒有衰退的金融股，股價反而漲更多，在這樣的前提下，那怕殖利率有5％的以上，現在進去買賺到股息也恐賠上價差機會更高。

明年毫無意外，市場應該還是處在高利率的環境裡面，也就是說大環境不好，利差雖高不過也沒有人要借錢，那也無用。

所以明年最重要的事情，還是要看景氣是好是壞，但就目前預期看好，明年還是悲觀居多，也就是金融股要持續往上漲的機會不高，反而是修正的機會蠻高的。

運用前一次台灣出現衰退的時候，這些金融股的估值在哪裡，這幾年存股很盛行，很多金融股的估值都來到非常高的水位了。

上一次台灣衰退的時間點是在民國104年左右，用這個時間點金融股的估值套用到現在，看價格是貴還是便宜。

高殖利率與兼具價差的類型

上圖最後一欄的距離地板價，是以104年當時的估值為基礎，計算出來的地板價。

大部分的金融股，距離地板價基本上都超過3成以上的漲幅了，也不是說這些金融股都一定會跌回地板價，只是供大家參考，相較104年那時候衰退的基礎上來看，這些金融股目前的確都是超漲的，這些高估值恐會出現收斂，這是挑選金融股時一定要注意的觀點。

既然全部都是高估，那就挑選比較沒有高估的這麼嚴重的，且殖利率比較高的案例，以下：

台新金（2887）、元大期（6023）、第一金（2892）、華南金（2880）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）。

永豐金(2890)

104年最低淨值比只有0.75倍，而現在的永豐金淨值比是1.25倍。

這幾年所有金融股估值都出現大幅明顯成長的情況，作為理性投資人還是希望如果要長期投資還是能買在0.75倍的地方。

不過現在沒有，那就找相對距離沒有差這麼遠的類型。

台新金(2887)

台新金之前最低的淨值比在0.75倍，現在淨值比約1倍而已，其實就不算太貴。

加上今年台新金的獲利衰退也沒這麼多，殖利率現在看起來也不錯，那就是大家非常值得考慮的標的。

元大期(6023)

這間是元大旗下的子公司，這檔股票主要的業務就是經營期貨自營還有經紀。

104年最慘的時候，淨值比就是1倍左右，現在也在差不多的位置，沒有比較貴也沒有比較便宜，且今年獲利也是成長，預估明年的股息應該會不錯。

第一金(2892)

第一金過去最低淨值比就是1倍，但經過這幾年成長現在淨值比來到1.3以上了。

雖然幅度看起來很多，可是跟其他金融股比起來，算是差距沒有到很大。

兆豐金(2886)

兆豐金過去最低也是1倍淨值比，官股背景的加持下這幾年又有非常多散戶買盤，今年初淨值比一度突破天際（接近2倍），但之後就出現很明顯的下跌，經過上半年度的修正，距離合理的位置不算太遠了。

這時候兆豐金就會出現慢慢可以出手的機會了，起碼跟過去一年相比，這個時候絕對是相對合理的位置。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，未經同意禁止取用轉載。