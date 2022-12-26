12/26【早晨財經速解讀】耶誕行情沒了?特斯拉再破底今年跌65% 就業緊繃罷工不止?台股再破半年線 11月景氣恐跌落藍燈

美國股市上周五（23日）小漲，但未能止住標普500指數一連三周的頹勢，近來公布經濟數據好壞參半，加深投資人對美國明年經濟衰退的疑慮。不過，上周五是所謂「耶誕行情」第一天，讓投資人對短期止跌仍心存一絲希望。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

國際市場耶誕節連假怎麼放？

由於今年耶誕節適逢周日，美國股市周一仍將放假一天。巴黎、法蘭克福等大部分歐洲市場周一也休市。英國、澳洲、紐西蘭以及香港市場周一和周二都休市。

上海、東京、首爾周一照常交易。

「耶誕行情」七日的頭一日，上漲

美股上周五開盤因美國11月服務類價格漲幅甚於預期而走低，隨後因密西根大學消費者調查顯示家庭對經濟樂觀，且對未來一年的通膨預期降至2021年6月以來新低，大盤翻紅走高。標普500和那斯達克綜合指數終場分別收漲0.6%和0.2%，道瓊指數漲176點。

費半指數上周五變動不大，台積電ADR跌0.5%，較台北交易股價溢價1.2%，一周各跌3.8%和1.9%。

過去一周標普500和那斯達克各跌0.2%和1.9%，道瓊漲0.9%，12月至今標普500下跌5.8%，那斯達克下跌8.5%，道瓊跌4%。

Yardeni研究公司總裁雅迪尼評道，目前美股彌漫氛圍是，無論利多和利空消息都被解讀成利空，多頭贏不了。如果經濟指標太強，Fed將別無選擇升息，直到出現經濟衰退。如果數據偏弱，則表示衰退來得更快。

12月通常是美股最強的一個月，但目前為止跌近6%，投資人如今寄望靠耶誕行情來療傷。歷來耶誕行情即12月最後五個交易日和1月初頭兩個交易日期間有75%是上漲的，反映的是年終成交量低、節稅及年終拿獎金投資所帶動的行情。

投資大戶重新擁抱債券

全球債券今年來遭遇沉重賣壓，價格跌到多年來最吸引人的水準，正使全球投資大戶重新鍾情債券，基金經理人偏好債券的程度甚於其他資產，為金融海嘯以來首見。

一項評估全球固定收益資產的廣泛指標今年來已下跌15%，表現是1990年以來最遜，但也已跌到多年來最吸引人的水準。10月時彭博全球整體債券指數的殖利率一度上升到4%，為2008年來最高，也遠高於年初的1.3%。

美國銀行（BofA）全球基金經理人12月調查月報顯示，相較於其他資產，投資機構的資產組合都正在加碼債券，是2009年來首見。經理人也普遍認為，債券重新成為投資組合中的平衡工具，特別是針對股票等高風險資產。

陸疫情急升 衝擊蘋果特斯拉

中國大陸新冠疫情急升，專家警告，這波疫情可能干擾iPhone的生產好幾個月，威脅蘋果的銷售前景，預估接下來二到六個月可能是蘋果供應鏈的關鍵時刻。特斯拉上海超級工廠也已停止生產，比原訂時程提前一天。

英國金融時報（FT）報導，北京當局鬆綁清零防疫政策後，造成一個將延續更久的風險：全中國大陸的零件廠或組裝廠都可能面臨缺工問題。加州研究集團Resilinc執行長瓦科爾表示，接下來可能看到員工常無故缺席或曠職，許多部門的營運都會受影響，不只是工廠，從倉庫到配送、物流和運輸設備，都會遭遇類似麻煩。

鴻海集團已把部分產能移往中國大陸其他地區，蘋果也已和零組件供應商協調，希望縮短比往常還久的等待時間。

在中國大陸國家衛健委公布將停止發布每日疫情資訊之際，英國金融時報（FT）報導，中國大陸官員上周預估，在12月1日至20日共約2.5億人確診新冠肺炎，約占總人口的18%。近來大陸各地預測的確診人數都高於官方數據，已使人懷疑官方數據的準確性。

耶誕節周末北美遭遇冬季風暴

美國和加拿大的大片地區周六遭遇危險的寒冷天氣，一場巨大的冬季風暴破壞了耶誕節假期，數以百萬計的人面臨斷電或輪流停電。

隨著人們在國家氣象局形容為「危及生命」的嚴寒中調高取暖設備的溫度，從德克薩斯州到紐約市的公用事業公司紛紛敦促客戶節約用電以保護供應。

與此同時，根據FlightAware的數據，周六和周日都有數以千計的航班被取消或延遲，而公路旅行危險重重，迫使一些人取消了休假計畫。