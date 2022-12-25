農曆年前賺紅包 瞄準外資押寶股

進入2022年台股投資人決戰勝負最後一周，逢台股自低點反彈近千點後拉回修正，浮現布局元月行情的最佳時點，中鋼、陽明、光寶科、友達等14檔外資安心抱跨年押寶元月行情股，有機會在外資長假後返回崗位時領先衝鋒，為投資人在農曆年前賺個紅包。

統計2000年以來，台股元月上漲比率過半、達56.5%，如從2011年起算，更達66.6%，單月漲幅介於0.5~25.2%，前三名為2022年的25.26%、2021年的15.3%、2020年的12.6%；元月之後三個月、六個月上漲機率均將近六成。

第一金投顧董事長陳奕光認為，本周台股靠近年底，市場買盤不足，且連續修正已達千點，盤面將在利空中測試底部，目前靜待盤面止穩，可開始布局下一波機會。

台新投顧副總經理黃文清分析，預料本周大盤將在半年線14,315點附近震盪，盤面由個別題材個股表現為主，可進場挑選元月效應股。

本次上演元月行情機會較高的族群，陳奕光聚焦景氣循環、旺年會等兩大焦點，展望較佳公司的老闆可望在旺年會拋出新訊息，以及景氣循環股經過庫存修正後，投資價值浮現，看好原物料、營建、金融、半導體、面板、記憶體、電子五哥等六大族群。黃文清則看好金融、半導體、車用電子、伺服器。

在基本面或技術面出現投資價值的族群中，逐一檢視外資在耶誕長假前一周仍大舉買超個股，電子股首選光寶科、友達、仁寶、廣達、和碩、緯創、大聯大、微星、超豐；金融股則是富邦金，傳產股則有中鋼、陽明、中鴻、長榮航，有機會在外資長假後班師回營時，成為資金加碼標的。