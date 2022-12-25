股海自由行／陸解封三部曲 唱旺概念股

美股反應經濟衰退連四跌後，12月20日止跌反彈，12月22日又因為第3季GDP成長率3.2%、怕美國聯準會（Fed）偏鷹而大跌，12月消費者信心指數升至108.3，代表美國經濟還不差，但華爾街偏空。日本銀行突然宣布調高10年期公債殖利率曲線控制上限由0.25%至0.5%，衝擊亞股，但日銀仍加碼量化寬鬆，購債從每個月日圓7.3兆元擴大到9兆元，畢竟已近年終，雖作帳及做夢行情延續，但抽資金過年休假也不少。

大陸「白紙革命」後，封城清零政策大鬆綁，確診暴增，群眾拚命搶購退燒、止咳、抗病毒、抗生素、口罩等防疫物資，帶動大陸解封首部曲是防疫物資概念族群，如生達、松瑞藥、南光等股價漲翻天，中化直逼2010年12月高價；健喬創八年新高。最近大陸民眾微信對話：「你陽了嗎？」成神雕大俠楊過，若已確診康復，則驕傲回答：「我是他父親楊康」。短期民眾不敢上街，以至於空城，卻可能是絕佳投資機會，因為後續「二部曲」也來了。

大陸解封帶動剛性需求產業復甦，近期相關族群如鋼鐵、不銹鋼、水泥等原物料，散裝、貨櫃航運等運輸族群股價也都提前反應。在能源危機下，歐洲鋼廠整體減產近二成，越南和發鋼廠及台塑河靜鋼廠皆陸續減產，大陸鋼廠也因成本與環保因素降產，全球鋼鐵供給開始趨向緊縮，陸鋼鐵龍頭寶鋼明年1月六大項鋼品的內銷盤價已全面調漲，是今年5月來首度漲價，中鋼明年1月盤價也開出平高盤。

占全球鎳市場約十分之一的俄國鎳礦巨擘Nornickel，宣布明年鎳產量將削減一成，倫敦鎳現貨價11月來已強漲逾三成，配合年底集團作帳行情，金屬原物料族群包括中鋼、中鴻、大成鋼、大國鋼、榮剛、燁輝、燁興、華新等股價強勢走揚，市場稱「鋼鐵人」復活，而中鋼翁董喊多景氣，外資12月大買近30萬張中鋼，鋼鐵股一下子熱起來了。

在原物料產業開始強勁復甦下，散裝族群也同步啟動漲勢，波羅的海乾散貨指數BDI從8月31日的965點，已大漲七成到12月22日的1,650點，同期間主要載運煤、鐵礦砂等工業原料的海岬型指數BCI已驚人地大漲7.6倍，載運民生物資及穀物等大宗物資的巴拿馬指數BPI也漲近三成，只有輕便型船指數BSI同期間仍跌逾三成表現落後，包括海岬型的裕民、中航、新興，巴拿馬型的益航、台航及輕便型的慧洋-KY、正德、四維航，近期股價都表現強勢。

貨櫃航運也現轉機，上海出口集裝箱運價指數SCFI雖連27周收黑，12月23日最新開出1,107點，周跌幅1.44%，已有見底態勢。航海王打底已久，大陸解封更帶來轉機，長榮今年每股純益（EPS）160元，若按公司所提股利發五成即80元，以目前不到170元股價，以及陽明才67元，都夠便宜。

等經濟復甦實際擴散到民生消費層面時，消費性電子也將開始受惠，在大陸解封「三部曲」加速，12月21日大摩出報告喊ABF載板供過於求，全面下調載板三雄欣興、南電、景碩目標價，導致ABF近期賣壓湧現，大摩卻反向偷吃貨，12月23日台股大跌171點，外資加碼2,649張欣興還小漲3元。外資很詐，今年耶誕不發禮物，反而來偷。

外資喊空若不跌，很可能是股價的轉折起點，另同樣被外資喊空，11月來外資及投信轉賣的電子紙元太，明年EPS仍成長；小米傳大裁員，圖像感測大廠豪威科技也傳出減薪、降低資本支出，豪威的主力供應商同欣電手機展望有疑慮，但車用CIS占比近五成，高毛利成長，這二檔及手機晶片市占龍頭聯發科、ABF都是多空指標。加上電動車相關股，這些預計將在解封「三部曲」會有較明顯的復甦態勢。（作者是萬寶投顧董事長）