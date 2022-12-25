台股2023先蹲後跳 衝萬八

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

2022年進入尾聲，回顧今年因美國聯準會強力抑制通膨，全年大幅升息17碼，導致股債雙殺，台股至今跌掉21%。展望2023年，富邦、統一、台新等十大內外資機構預測，全球經濟在下半年可望恢復成長動能，台股走勢先蹲後跳，指數高點上看16,000~18,000點，甚至有機會創歷史新高。

今年台股震盪大，加權指數由年初的18,619歷史高點，一路下修至10月下旬的12,629點才止跌，至今行情仍在萬五關前震盪。

根據中信、群益、富邦、統一、台新、兆豐、第一金、永豐、華南等投顧與瑞銀證券分析，2023年對台股值得重視的大事件，包括利率持續在高檔、通膨壓力逐步緩解，全球經濟成長率估計於下半年落底並在2024年回升、消費市場終端需求變化、地緣緊張關係、外資開始回補持股、與2024台灣總統大選前的政治紅利。

指數上，各大法人以主計總處預估2023年GDP呈現前低後高的走勢做基礎，考量各產業去化庫存速度、現金殖利率題材、科技新產品將在下半年陸續問市等因素後，以瑞銀證券預估18,960點最高，中信18,000點、群益17,500點，其餘各家則在16,000~17,000點。

低點部分，以統一投顧的萬一最低，台新的萬四最高，富邦、永豐、中信、第一金、華南則在萬二到萬四之間。

走勢上，2023年的台股「先蹲後跳」是各家一致的看法，第一個低點落在第1季末到第2季初，第二個低點則是在第2季的下半季；全年高點則是一致預測在第4季，主要受到2024年初總統大選的政治紅利將在股市發酵。

企業獲利方面，在今年上市櫃公司可望交出逾4.2兆元的歷史高峰水準後，明年面臨下修壓力，其中，金融股在脫離防疫保單危機後表現最佳，有望成長一成，電子則在去化庫存壓力中，年減0～10%區間，傳產則在航運股獲利能力大幅下滑，年減可能逾一成。

台股 台新

延伸閱讀

富邦U18／新北白張浩禶攻守穩定 欣賞江坤宇華麗守備

富邦U18／林佳緯「情人袋」當幸運物 個人獎大豐收

富邦U18／新北白奪季軍 王傳家不滿意：應有能力拚冠亞軍

防疫險風暴 富邦產高層大洗牌

相關新聞

農曆年前賺紅包 瞄準外資押寶股

進入2022年台股投資人決戰勝負最後一周，逢台股自低點反彈近千點後拉回修正，浮現布局元月行情的最佳時點，中鋼、陽明、光寶...

台股2023先蹲後跳 衝萬八

2022年進入尾聲，回顧今年因美國聯準會強力抑制通膨，全年大幅升息17碼，導致股債雙殺，台股至今跌掉21%。展望2023...

股海自由行／陸解封三部曲 唱旺概念股

美股反應經濟衰退連四跌後，12月20日止跌反彈，12月22日又因為第3季GDP成長率3.2%、怕美國聯準會（Fed）偏鷹...

散戶歸隊 證券劃撥額重返3兆

中央銀行昨（23）日公布11月金融情況，市場關注的散戶投資信心指標—證券劃撥存款餘額重返3兆大關，達3兆596億元，終止...

投信買超股 封關行情要角

美股近期走弱，台股同步拉回跌破半年線，法人指出，隨外資賣壓干擾減輕，內資主導個股仍為盤面短多焦點，大江、朋程、森崴能源、...

外資放假 台股量能急凍

美股重挫，進入休假模式的外資昨（23）日賣超台股132億元，加權指數再度跌破半年線與5日線，外資合計買賣量降至四個月來最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。