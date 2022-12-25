台股2023先蹲後跳 衝萬八

2022年進入尾聲，回顧今年因美國聯準會強力抑制通膨，全年大幅升息17碼，導致股債雙殺，台股至今跌掉21%。展望2023年，富邦、統一、台新等十大內外資機構預測，全球經濟在下半年可望恢復成長動能，台股走勢先蹲後跳，指數高點上看16,000~18,000點，甚至有機會創歷史新高。

今年台股震盪大，加權指數由年初的18,619歷史高點，一路下修至10月下旬的12,629點才止跌，至今行情仍在萬五關前震盪。

根據中信、群益、富邦、統一、台新、兆豐、第一金、永豐、華南等投顧與瑞銀證券分析，2023年對台股值得重視的大事件，包括利率持續在高檔、通膨壓力逐步緩解，全球經濟成長率估計於下半年落底並在2024年回升、消費市場終端需求變化、地緣緊張關係、外資開始回補持股、與2024台灣總統大選前的政治紅利。

指數上，各大法人以主計總處預估2023年GDP呈現前低後高的走勢做基礎，考量各產業去化庫存速度、現金殖利率題材、科技新產品將在下半年陸續問市等因素後，以瑞銀證券預估18,960點最高，中信18,000點、群益17,500點，其餘各家則在16,000~17,000點。

低點部分，以統一投顧的萬一最低，台新的萬四最高，富邦、永豐、中信、第一金、華南則在萬二到萬四之間。

走勢上，2023年的台股「先蹲後跳」是各家一致的看法，第一個低點落在第1季末到第2季初，第二個低點則是在第2季的下半季；全年高點則是一致預測在第4季，主要受到2024年初總統大選的政治紅利將在股市發酵。

企業獲利方面，在今年上市櫃公司可望交出逾4.2兆元的歷史高峰水準後，明年面臨下修壓力，其中，金融股在脫離防疫保單危機後表現最佳，有望成長一成，電子則在去化庫存壓力中，年減0～10%區間，傳產則在航運股獲利能力大幅下滑，年減可能逾一成。