股海自由行／網通、鋼鐵、水泥 有看頭

2022年即將來到尾聲，今年全球股市受地緣政治、電子庫存、高通膨等因素干擾下表現不佳，第4季開啟的反彈行情雖稍稍縮減了投資人今年以來的虧損，然近期觀察行情走勢，由於本波市場過度樂觀利率趨勢乃至於產業景氣，導致股市回應現時狀況又開始出現震盪拉回的表現。

股市再度回落背後原因，可歸納為短、中、長期三大因素。短期因素為美國時間12月14日聯準會如預期升息2碼，但未如市場憧憬釋出鴿派訊息，美股失望性賣壓接續湧現，四大指數皆回吐了第4季部分漲幅。

中期因素為年底結帳壓力，台股自10月25日低點12,629點反彈至12月1日高點15,152點，反彈幅度高達二成之譜，就歷史經驗而言，一年若有二成的報酬率，已經可以算是高水準的表現，更何況是在短短二個月內就實現這二成的漲勢，加上2023年農曆年落在1月中旬，為免台股於休市期間出現國際利空，迫使年底結帳壓力升溫。

長期因素則是美國聯準會持續釋出鷹派訊息，並下修明年GDP成長率預估，令投資人擔心景氣及企業獲利是否會雙雙陷入衰退的深淵。在多重不確定因素堆疊下，減碼手中持股，靜待後續數據表現再擬訂進場策略，確實是較為務實的做法。

回首2022年，高通膨及高庫存成為市場的芒刺在背，然而2023年的投資市場又將呈現何種樣貌？在經過幾個季度以來的努力去化庫存，我們認為明年上半年將可望出現相對正向的訊息，包括部分電子產品庫存水位回復至歷史平均水準，更有少數廠商傳出有接獲小量急單的消息，預估最晚2023年中旬，多數的電子產品庫存皆有機會回到正常水位。

解決了庫存問題，另一個難關是需求不振。通膨回落速度緩慢，聯準會鷹派態度持續，終端利率高點上調至5%以上，的確會對消費力道產生壓縮，推估僅部分利基型產品需求可望率先回溫，一般消費性商品復甦力道將向後推遲。

因此，選股重於選市仍將會是2023年投資的主旋律。如同我們在2022年看到了生技、航太等族群，在一片悲觀氣氛中奮起的好表現，2023年的投資方向，同樣建議優先觀察今年成長性佳，且明年可望維持成長趨勢的產業。

舉例來說，上市櫃公司11月營收金額，年增率衰退12%，結束了連續25個月年增率正成長的表現，然觀察各族群中，網通族群異軍突起，繳出成長15.5%高檔水準，主要原因在於網通族群受惠缺料緩解，推升訂單滿足率由第3季的80%至第4季的90%。

展望2023年，網通產業將持續受惠於北美網通基建補助、通訊設備與技術革新，以及固定無線接入（FWA）持續放量等利多，帶動營收與獲利持續走高。傳產方面，中共二十大後，持續推行各基建項目，基建投資維持較高增速。此外，中國國務院總理李克強在國務院常務會議，再次提出具體指示，要推動重大工程建設和設備更新，改造形成更多實務工作量。預期在大陸一連串穩增長政策出籠下，有助於鋼鐵、水泥族群營運動能脫底向上。（作者是台新投顧總經理）