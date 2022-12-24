七潛力科技股 大和喊買

經濟日報／ 記者黃力／台北報導

大和證券釋出2023年科技產業四大趨勢，包括一，2022年庫存修正，2023年U型反轉，先蹲後跳。二，上游供應鏈優於下游供應鏈。三，運算、連接、記憶容量等三規格的升級將帶動人工智慧、高效能運算、5G等領域的發展。四，下一波景氣上行期中，智慧型手機、IoT兩者需求成長優於其他終端消費領域。

大和精選明年潛力科技股中，評聯發科「買進」，目標價888元；全新「買進」，目標價95元；台積電「買進」，目標價655元；大立光「買進」，目標價2,580元；貿聯-KY「買進」，目標價355元；亞德客-KY「優於大盤」，目標價1,050元；信邦「優於大盤」，目標價322元。

大和評估，供應鏈自今年下半年開始砍單，庫存逐漸下降，上游供應鏈庫存高峰也已過，終端需求浮現落底跡象；明年科技產業市況將「先蹲後跳」，預估除記憶體外的晶片營收，明年首季到谷底，年減13%，將在第4季反彈，年增2%。

大和分析，上游供應鏈較下游供應鏈佳，主因為疫情改變經濟和產業樣態，上游晶片商的議價能力顯著提升，強化獲利結構，進而牽動評價提升。可留意的是，儘管部分IC設計業者毛利率向上，但在競爭加劇和晶圓代工成本提升下，向上趨勢能否延續仍是未知數，大和認為，在IC設計族群中，宜鎖定具有全球布局策略或產品線多元的標的如聯發科、瑞昱；IC設計服務公司也有較佳投資機會。

就產業發展來看，大和點出，運算、連接、記憶容量等三面向的升級將續帶動人工智慧、高效能運算、5G等領域的快速發展，人機介面升級潛力也不可忽視，相關的3D感測技術在疫後可望重拾開發動能。

IC設計 人工智慧 聯發科

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