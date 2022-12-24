外資放假 台股量能急凍

美股重挫，進入休假模式的外資昨（23）日賣超台股132億元，加權指數再度跌破半年線與5日線，外資合計買賣量降至四個月來最低905億元，加上元大高股息ETF成分股調整告一段落，集中市場量能急縮至1,526億元，為2020年10月20日來低點。

綜合華南投顧董事長儲祥生、元富投顧總經理鄭文賢等名師看法，外資放假去，有利權值股賣壓減緩，下周為2022年最後一周，台股有機會站回半年線，預料封關前由內資主導題材的中小型股較有表現空間，但短多切忌過度追價，宜靈活操作。

美國第3季經濟成長率遠優於預期，市場擔憂美聯準會（Fed）緊縮政策延續時間更長，以科技股為主的那斯達克、費半指數分別重挫2.1%、4.8%，台股在台積電壓盤下一度下殺249點至14,192點，所幸鴻海、大型金控股有撐，終場下跌171點收14,271點，半年線14,315點與5日線14,310點得而復失，留78點下影線。

周線來看，集中市場單周跌256點或1.7%，櫃買市場周線跌3.72點或1.9%，兩市同步連三黑。

盤面權值股跌多漲少，權王台積電遭提款63.0億元或1.3萬張，均為11月3日來新高，壓抑股價跌2.7%收455元，改寫本波回檔以來收盤低點，持續回補11月15日的「巴菲特缺口」；強勢股除國泰金漲1.8%收41.15元頗為吸睛，其餘偏向個股題材表現，主要分布於板卡、生技、綠能、二線塑化等。

法人進出方面，外資昨日反手調節132.4億元，買進金額386億元是2020年12月28日來最低，賣出金額518億元為今年8月29日來最少，買賣合計降至905億元，是今年8月26日來新低。

投信昨日擴大買超達28.06億元，連三買；自營商賣超21.4億元，連七賣；八大公股行庫逢低轉買超25.03億元，主要買超台積電、陽明、長榮、元大台灣50、台達電等。