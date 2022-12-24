投信買超股 封關行情要角

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美股近期走弱，台股同步拉回跌破半年線，法人指出，隨外資賣壓干擾減輕，內資主導個股仍為盤面短多焦點，大江、朋程、森崴能源、新光鋼等投信本周買超的強勢股，可望扮演年底衝刺封關行情要角。

美聯準會宣示明年不會降息，市場擔憂經濟衰退疑慮升溫，加上日本央行加入貨幣緊縮行列，美股四大指數近期紛紛回測低點，台股亦回測半年線，自12月1日高點15,152點跌至20日低點14,157點，已有將近千點。

綜合各家法人看法，台股本波拉回跌破月線後，年底最後一周有機會反彈修正乖離，但隨外資陸續放假去，以及台積電ADR偏向弱勢，反彈幅度可能有限，預期內資題材中小型股持續輪動作價，並以且戰且走態勢為主。

篩選投信本周買超（剔除因元大高股息成分股轉換標的）、持股比重明顯增加的強勢股，包括大江、麗豐-KY、朋程、森崴能源、南光、榮剛、新光鋼、寶齡富錦、閎康、聯合、鈊象、保瑞等，主要分布於中國大陸解封概念、鋼市谷底翻揚、綠能、生技等族群。

台股 日本央行 新光鋼

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