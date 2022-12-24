散戶歸隊 證券劃撥額重返3兆

中央銀行昨（23）日公布11月金融情況，市場關注的散戶投資信心指標—證券劃撥存款餘額重返3兆大關，達3兆596億元，終止連兩降，單月大增830億元；央行經研處副處長蔡惠美表示，主要是11月外資匯入買超台股，推升台股指數向上走、股市成交值跟著擴大。

央行今年3月啟動升息循環，帶動存款利率走揚，企業也湧現把活期存款挪移到定期存款的資金遷徙潮，導致以活期性存款為主的M1B年增率走低、代表市場資金水位的M2年增率走揚。

蔡惠美指出，受活期性存款成長減緩影響，11月M1B年增率下降為4.42%，為近五年新低，M2年增率則受惠資金淨匯入及放款、投資年增率上升，進一步走揚至7.37%，M1B低於M2年增率的貨幣「死亡交叉」格局擴大，市場將此視為不利股市資金動能訊號。

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對此，蔡惠美回應，「11月股市是上漲的」，顯示此一指標與股市漲跌無法畫上等號，因M1B、M2各有其特性及背景，不建議合併解讀。

根據央行資料，11月台股指數從上月的13,107點漲至14,067點，為兩個月高點，單月大漲960點；股市日均成交值也由1,777億元漲至2,107億元，增加330億元。

央行統計顯示，11月定期及定期儲蓄存款期底餘額升至15.76兆元，創下歷史新高，年增率也擴大至6.97%，為近11年來最大增速。

央行表示，今年1至11月，M1B及M2年增率分別為8.16%及7.52%。

貨幣總計數有三種，包括M1A、M1B和M2，三者間關係有如「同心圓」。

同心圓的最內圈為M1A，包括民眾口袋的錢，加上支票存款及活期存款的總和；M1A的外面一圈是M1B，就是M1A再加上活期儲蓄存款，因貨幣組成自由度高，M1B被視為股市資金動能指標。

M1B加上定存、外幣存款及郵政儲金等準貨幣，就是廣義貨幣總計數M2。央行貨幣政策是以M2為主要觀察及控制指標。貨幣總計數成長快速，代表國內貨幣及購買力增加，景氣與股市就會比較活絡；數據下降通常表示貨幣減少、景氣易下滑。