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股匯雙殺 外資賣超個股冠軍竟是它

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

台股今（23）日收14,271.63點，下跌171.31點，外資賣超132.36億元，本周外資賣超金額達314.16億元，新台幣兌美元匯率收收30.712元，貶值3.2分，股匯雙殺下，外資今日賣超個股冠軍為元大台灣50反1（00632R），單日賣超34,386張，其次是賣超永豐金（2890）16,990張。

台股今日開低走低，早盤以14,318.12點開出，一度下滑至14,192.98點，台積電（2330）、聯電（2303）收黑，跌幅都超過2%，金融股普遍下跌，航運股休息，生技股重啟漲勢，大盤指數收在14,271.63點，跌幅1.19%，本周指數下跌256.92點，跌幅1.77%，連三跌。

三大法人中僅投信買超，統計三大法人今日合計賣超125.78億元，其中外資賣超132.36億元，投信買超28.06億元，自營商賣超（合計）21.47億元。

統計今日外資賣超前十大個股依序是元大台灣50反1、永豐金、聯電、台積電、國泰智能電動車、陽明（2609）、長榮（2603）、長榮航（2618）、中信金（2891）、興富發（2542）等；晶圓代工雙雄，金融股、航運股包括貨櫃股及航空股都是外資提款標的。

聯電今日收41.95元，下跌0.9元，跌幅2.1%，外資賣超14,340張，終止連三買，投信買超12張，終止連五賣，自營商賣超2,279張，合計三大法人賣超16,607張。

台積電今日收455元，下跌13元，跌幅2.77%，外資賣超13,810張，投信賣超55張，自營商賣超678張，合計三大法人賣超14,543張。

外資 台積電

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