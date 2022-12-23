群益金融集團深耕ESG 證期雙桌曆亮眼吸睛

群益金融集團深耕ESG領域，群益證與群益期的2023年桌曆更分別展現對ESG的不同體現。群益證（6005）攜手育成基金會，桌曆採用心智障礙者繪畫比賽得獎作品，希望能讓更多人欣賞與支持慢飛孩子的藝術潛能；群益期貨（6024）則召集15位員工展現日常生活中就能參與環境保護、社會責任及公司治理的行動，以希望能夠帶動更多人對ESG領域的關注。在即將到來的2023年，群益金融集團也呼籲民眾一起發揮影響力，從日常開始創造永續循環的嶄新生活。

事實上，群益金融集團長期以來積極擔負起企業公民的角色，不論是連續舉辦15年的集團「群起獻愛心，傳遞幸福公益」捐血活動；或是持續推動9年的「群益愛閱讀」專案，關懷偏鄉教育，由員工擔任志工到認養的國小伴讀說故事等等，都能看出群益投入的心力之深。群益證更已連續八度被臺灣指數公司納入「臺灣永續指數」成分股。

群益在金融理財教育的人才培育上，也善盡企業社會責任，協助大專院校在學學生提早認識、體驗金融產業，並協助其確認未來職涯方向，進而縮短學用落差，積極辦理多元產學合作計畫，培養學生成為理論基礎與實務兼具之金融人才。同時，群益更透過優化智能服務，降低客戶實體移動的碳足跡；強化生態圈線上課程及服務整合，提高減碳策略行動，實踐綠色金融服務。

群益的品牌價值為「Capital Care,群益關心您」，結合企業與社會資源，使愛心公益的服務精神得以傳遞並延伸；如同心圓ㄧ般，以群益為圓心，把愛送到各個角落，與企業文化、長期經營策略息息相關，在未來，群益仍將秉持一貫信念落實我們的願景與社會關懷，與客戶建立長期共同成長的夥伴關係，持續提供超越客戶期待的高附加價值金融服務。