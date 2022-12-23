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台股下跌171.31點 三大法人賣超125.78億元

經濟日報／ 記者馬琬淳/台北即時報導

美國上周初領失業金人數僅小幅增加，且人數低於分析師預期，顯示勞動市場依然強韌，強勁的經濟數據可能將促使聯準會（Fed）繼續升息，美股四大指數周四齊跌，台股今（23）日直接開低，終場收在14,271.63點，下跌171.31點，成交量急凍至1,504.45億元；三大法人賣超125.78億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超132.36億元，投信買超28.06億元，自營商賣超（合計）21.47億元，其中自營商（自行買賣）賣超16.05億元，自營商（避險）賣超5.42億元。

今台積電（2330）收455元，跌幅2.78%，聯電（2303）收41.95元，跌幅逾2%。金融股普遍下跌，惟國泰金（2882）上漲收41.15元。生技醫療族群回檔休息後重啟漲勢，寶齡富錦（1760）、中化（1701）漲幅超過8%，南光（1752）上漲逾6%。成交量前10大族群以醫藥、航運和鋼鐵等族群為主，航運、鋼鐵今稍作休息，大盤指數收在14,271.63點，跌幅1.19%。

自營商 三大法人

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