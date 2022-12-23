兆豐投信：五年多來等權重指數 平均報酬勝大盤

隨著近年台股市場波動度加劇，景氣循環與產業類股輪動加快，個股投資掌握不易。兆豐投信建議，透過等權重型ETF投資，如兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金（00921），只要新台幣15,000元即可一次網羅各產業龍頭股，定期調回等權重比例，提供更具投資效率的資產配置。

台股市場景氣循環會影響產業類股的紅利變化。據統計2017年以來，台股歷經建設需求帶動水泥股受惠、電動車題材推升汽車股走勢、疫情激勵航運股突起等變因，存股族投資人要掌握趨勢變得更難。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金研究團隊提出，根據回測過去總報酬率，特選臺灣產業龍頭存股等權重指數受惠於成分股權重均衡，在不同景氣循環中皆可掌握趨勢產業紅利；遇到股市修正行情，也能受惠到產業分散最佳化的效果，使本指數相對於台股加權指數更能抵禦下檔風險，提供投資人更具防禦性的投資效用。

試算歷年報酬率自2017年至2022年10月底，特選臺灣產業龍頭存股等權重指數平均值達16.9%，相對優於台股加權指數約13.1%、台灣50指數約12.8%的表現。兆豐投信表示，多數產業龍頭股維持優良的配發股利紀錄，許多公司營運表現優異、具高成長性，以及連續配息年度超過10年等優勢，相對吸引存股族的目光。

若由這類配息狀況較佳的產業龍頭股組成的指數，定期調節權重達到均衡，長年報酬率可望勝過台股大盤，呈現相對亮眼成果，如特選臺灣產業龍頭存股等權重指數，每年6月、12月進行成分股調整為等權重比例，將依照「發行市值、股東權益報酬率、稅後淨利」排序值等條件篩選出2023年各產業新出爐的龍頭股，作為新的成分股配置。

隨著美國聯準會暗示升息放緩，美元指數轉為中空格局，引動國際資金回流各項金融市場，短期台股作夢行情啟動，現階段投資台股市場正當時。

中長期行情來看，受到國際政經局勢、通貨膨脹、中美科技戰、製造業庫存調整等變因下，2023年台股走勢可能先蹲後跳，善用台股等權重型ETF切入市場，既可掌握景氣輪動下的黑馬產業獲利機會，亦能爭取到未來每一季的配息空間，相對攻守皆宜的投資方式，適合存股族投資人納入資產配置中且長期持有。 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數，在不同景氣循環下的紅利走勢。

資料來源：臺灣指數公司，走勢圖報酬率為2017/1/1~2022/10/31含息報酬。

圖片來源：兆豐投信整理。