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美股盡墨拖累台股 電機、生技族群強勢表態

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

市場擔憂美國聯準會（Fed）的緊縮政策可能維持更久，造成美股四大指數崩跌，台股今（23）日也受到影響，大盤開低走低，科技權值股成為壓盤重心，盤面上，除了反向指數持續交出正向表現，還有傳產的電機機械族群、生技醫療族群表現亮眼。

台積電（2330）盤中最多下跌13元，跌幅達2%以上，股價落在455元，失守短期均線和半年線，聯電（2303）、台達電（2308）也在盤中下挫2%左右，力積電盤中下跌1%，股價最低來到32.7元，鴻海（2317），聯發科（2454）則相對抗跌，盤中跌幅落在1%以內，不過鴻海一度回測百元大關，股價在100～101元起伏。

電機機械族群中，高力（8996）強漲7%，盤中最高價再度創高，來到186.5元，後續回落，股價在184元附近表態；駐龍（4572）也在盤中拉出半根漲停板，股價最高來到125元；正峰（1538）盤中漲幅也逼近5%，此外還有力山（1515），華城（1519）等股，盤中均在平盤之上表態。

資金今日尋求避險，流入生技醫療族群，寶齡富錦（1760）表現最強勢，盤中漲幅高達9%，最高價來到192.5元，並在漲停板開關，南光（1752）以8%左右漲幅緊追在後，盤中股價創高來到65.1元，中化（1701）也強漲7%左右，此外還有雃博（4106）、和康生（1783）、ABC-KY（6598）、中化生（1762）等股，盤中漲幅落在1～3%不等。

美國聯準會 鴻海

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