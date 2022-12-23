外資連二買不敵ADR下跌 台積電開盤重挫、市值失守12兆
美股周四齊挫，台積電（2330）ADR收跌2.4%，以75.28美元收盤，反彈僅一日行情，外資昨日買超台積電3,091張，連二買，但不敵美股及ADR下挫的壓力，今（23）日以457.5元開出，下跌10.5元，市值再失守12兆元，下滑至11.86兆元，盤中跌幅逾2%。
美股周四收黑，道瓊工業指數下跌348.99點，跌幅1.05%，至33,027.49點；標普500指數滑落56.05點，跌幅1.45%，報3,822.39點；那斯達克綜合指數下跌233.25點，跌幅2.18%，收在10,476.12點。費城半導體指數大跌111.17點，跌幅4.20%，報2,533.33點。
台股早盤開低，以14,318.12點開出，一度下滑至14,192.98點，盤中大跌逾200點，台積電昨日獲外資買超3,091張，連二買，投信買超574張，自營商賣超287張，三大法人買超3,378張，早盤股價開低，以457.5元開出，一度下滑至456元，盤中跌幅2.35%。
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