美股收跌！台股早盤跌逾200點 台積電開盤下挫10.5元

台股今(23)日開盤下跌124.82點，開盤指數14,318.12點，早盤跌逾200點，來到14,211.78點；台積電（2330）開盤下跌10.5元，開盤價457.5元。

群益投顧說，大盤指數站上3日線，低檔抵抗增強，上檔月線仍承壓，震盪下探格局。農曆年前後市場主力擅場、積極作價，中小題材股活躍盤面；連結陸解封題材為主軸，惟題材炒作應留意基期高低。操作上，可挑題材籌碼(小)股擇強守技術面應對。

周四(22日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌348.99點、跌幅1.05%，那斯達克指數下跌2.18%，標準500指數下跌1.45%，費半指數下跌4.2%。

富邦期貨表示，美國第3季GDP成長率終值上修至3.2%，比11月公布的修正值2.9%強勁，同時上周初請失業金人數增幅也低於預期，且接進歷史低點，強勁的就業市場及經濟表現，將給予聯準會更多升息空間以平抑通膨，美元及美債殖利率揚升，使科技股首當其衝；另外，記憶體大廠美光宣布裁員5,000人、降高階主管薪資、取消年終獎金等措施，也加重市場賣壓，美股四大指數收盤全面重挫。

三大法人周四集中市場合計買超95億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超93.4億元，投信買超5.9億元，自營商(自行買賣)賣超6.1億元，自營商(避險)買超1.8億元。

統一期貨說，外資周四期貨部分分增加1,663口，淨多單15294口，十大特定法人賣出539口。週選支撐與壓力區落在14,000至14,600點，P/C Ratio升至1.03，整體籌碼中性看待。