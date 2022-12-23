快訊

被林飛帆直接點名 郭再欽上午發聲明退出民進黨

蔣萬安小內閣最終版！林奕華接副市長 10人名單出爐

美股收跌！台股早盤跌逾200點 台積電開盤下挫10.5元

美股收跌 台股早盤跌逾200點 台積電開盤下挫10.5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今(23)日開盤下跌124.82點，開盤指數14,318.12點，早盤跌逾200點，來到14,211.78點。（本報系資料庫）
台股今(23)日開盤下跌124.82點，開盤指數14,318.12點，早盤跌逾200點，來到14,211.78點。（本報系資料庫）

台股今(23)日開盤下跌124.82點，開盤指數14,318.12點，早盤跌逾200點，來到14,211.78點；台積電（2330）開盤下跌10.5元，開盤價457.5元。

群益投顧說，大盤指數站上3日線，低檔抵抗增強，上檔月線仍承壓，震盪下探格局。農曆年前後市場主力擅場、積極作價，中小題材股活躍盤面；連結陸解封題材為主軸，惟題材炒作應留意基期高低。操作上，可挑題材籌碼(小)股擇強守技術面應對。

周四(22日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌348.99點、跌幅1.05%，那斯達克指數下跌2.18%，標準500指數下跌1.45%，費半指數下跌4.2%。

富邦期貨表示，美國第3季GDP成長率終值上修至3.2%，比11月公布的修正值2.9%強勁，同時上周初請失業金人數增幅也低於預期，且接進歷史低點，強勁的就業市場及經濟表現，將給予聯準會更多升息空間以平抑通膨，美元及美債殖利率揚升，使科技股首當其衝；另外，記憶體大廠美光宣布裁員5,000人、降高階主管薪資、取消年終獎金等措施，也加重市場賣壓，美股四大指數收盤全面重挫。

三大法人周四集中市場合計買超95億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超93.4億元，投信買超5.9億元，自營商(自行買賣)賣超6.1億元，自營商(避險)買超1.8億元。

統一期貨說，外資周四期貨部分分增加1,663口，淨多單15294口，十大特定法人賣出539口。週選支撐與壓力區落在14,000至14,600點，P/C Ratio升至1.03，整體籌碼中性看待。

期貨 外資

延伸閱讀

富邦期貨：台股短線拉回應有支撐

2023第1季基金投資趨勢／股票重押八成 債券可占二成

近來日方訪台最高規格 台日關係朝4大面向合作 日參議員：讓G7成為台積電的股東　

台股上漲208.54點 三大法人買超95.86億元

相關新聞

美股收跌 台股早盤跌逾200點 台積電開盤下挫10.5元

台股今(23)日開盤下跌124.82點，開盤指數14,318.12點，早盤跌逾200點，來到14,211.78點；台積電...

台股外資轉買 終結連五賣

趁美股走揚營造反彈氛圍，外資昨（22）日中止連五賣，反手買超台股93.4億元，航運、鋼鐵轉強為內資行情起跑鳴槍，上市傳產...

12/23【早晨財經速解讀】經濟數據大好 股市大跳水?費半重挫4% 美光裁員5000人 鋼鐵人歸來 航運股能起死回生?

美股周四（22日）收跌，科技股領跌，主因是最新數據顯示美國經濟保有韌性，令投資人擔憂聯準會（Fed）升息行動可能持續更久，而美光黯淡的財測，拖累半導體類股摔得更重。

證交法「揪藏鏡人條款」 拍板

行政院會昨（22）日通過《證券交易法》第43條之1、第178條之1、第183條修正草案，此次修法將有兩大重點，第一、大量...

金管會修《證券交易法》規定 牽動市場派、保險業布局

為提升股權透明度，金管會修改《證券交易法》規定，只要持有上市櫃、興櫃公司5%股東，需在十日內立即申報且公告，且持股每增減...

操盤手喊話 國安基金陪大家過年

行政院昨（22）日宣布，財政部長蘇建榮借調期滿即將返校任教，將由政務次長阮清華代理財長，阮清華表示，代理財長不在生涯規劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。