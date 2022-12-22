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2022全球動盪不安定！盤點17件國際大事讓人好揪心

「永續報告書確信機構管理宣導會」圓滿落幕

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
永續報告書確信機構管理宣導會，指導單位金管會證期局組長尚光琪（前排右四）、主辦單位櫃買中心總經理李愛玲（前排左五）、經理林婉蓉（前排左四）及臺灣證券交易所副理楊麗貞（前排右三）暨與會貴賓代表人員合影。櫃買中心／提供
永續報告書確信機構管理宣導會，指導單位金管會證期局組長尚光琪（前排右四）、主辦單位櫃買中心總經理李愛玲（前排左五）、經理林婉蓉（前排左四）及臺灣證券交易所副理楊麗貞（前排右三）暨與會貴賓代表人員合影。櫃買中心／提供

為協助上市上櫃公司提升永續資訊揭露品質，櫃買中心與臺灣證券交易所於12月22日﹙四﹚上午舉辦「永續報告書確信機構管理宣導會」，就「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「上市上櫃公司永續報告書確信機構管理要點」相關規章進行說明，吸引逾30家機構約70人次參與，現場提問十分踴躍。

櫃買中心表示，氣候變遷是全球目前面臨最大的挑戰，為減緩地球暖化的速度，全球已有136個以上國家宣示達到淨零排放的目標。歐盟理事會和歐洲議會也於日前宣布達成碳邊境調整機制（CBAM）臨時協議，未來除要求高碳排產品出口至歐盟應申報商品內的產品碳含量外，也將進一步要求購買CBAM憑證，預計自2023年10月1日起實施，顯見溫室氣體排放已成為全球經貿重要議題，溫室氣體盤查推動工作刻不容緩，而上市上櫃公司建立碳盤查及管理能力，亦需要在座確信機構及人員的協助，因此，特別就政策面、相關規章及作業實務進行說明。

主管機關代表於致詞時表示，金管會期許以循序漸進的方式，逐步推行上市上櫃公司分階段完成溫室氣體盤查及確信的工作，目標全體公司於2027年前完成溫室氣體之盤查，2029年前完成溫室氣體盤查資訊之確信，也已責成櫃買中心及證交所發布「上市上櫃公司永續報告書確信機構管理要點」，與會來賓對政策方向如有疑問也可踴躍提出討論，金管會亦將持續協助上市上櫃公司進行溫室氣體盤查之推動工作。

本次宣導會之相關影音資訊，將置於櫃買中心網站提供點閱觀看，確信機構、上市櫃公司及投資人可至櫃買中心官網（https://www.tpex.org.tw/web/）右上角點選「永續發展路徑圖專區」連結，或至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「ESG發行人」頁籤，點選「永續發展路徑圖」專區之「宣導資訊」頁籤查閱，專區亦可查詢永續發展路徑圖主題資訊，櫃買中心將持續提供最新資訊供公司及投資人參考。

櫃買中心 金管會

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