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台股上漲208.54點 三大法人買超95.86億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股。聯合報系資料照片
台股。聯合報系資料照片

美股四大指數周三同步上漲，上演反彈行情，帶動台股今（22）日開盤大漲，並一路向上震盪推升，終場收在14,442.94點，上漲208.54點，成交量2,121.38億元；三大法人買超95.86億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超93.48億元，投信買超5.96億元，自營商賣超（合計）3.58億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.4億元，自營商（避險）買超1.81億元。

今權值股帶頭衝，尤其鋼鐵、航運族群延續昨日強勢攻勢，中鋼（2002）帶量突破前高收30.65元，漲幅3.2%，世紀鋼（9958）、新光鋼（2031）漲幅6~7%。航運股中貨櫃、散裝股價齊揚，長榮（2603）漲幅逾4%，陽明（2609）漲幅逾3%，萬海（2615）漲幅逾9%，散裝股中航（2612）攻上漲停板，裕民（2606）、新興（2605）漲幅逾4%；先前強勢族群矽智財、部分工業電腦個股紛紛走弱，大盤指數收在14,442.94點，漲幅1.47%。

自營商 三大法人

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