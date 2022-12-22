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航海王再起 台股大彈208點收14,442點

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國消費者信心與通膨預期改善，帶動美股四大指數收紅，也促使台股今（22）日強勢上漲超過200點，順利收復5日線與半年線，盤面上，除了科技權值股回溫反彈，航海王、鋼鐵人也同步表態，今日漲勢剽悍。加權指數終場上漲208.54點，收14,442.94點，成交量2,121.38億元。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股經過前幾日的下跌，今日受美股走揚激勵，外資也逐漸回補，帶動大盤指數大漲。前陣子電子股反彈時，航運與鋼鐵族群表現疲弱，因此今日出現落後補漲行情，建議投資人，接下來持續關注美股表現，若美股持續回溫，則台股反彈動能有望延續。

台積電（2330）今日上漲9元，收468元，收漲近2%；聯發科（2454）、力積電（6770）、鴻海（2317）等股也收漲在1%左右，其中，力積電盤中最高價來到33.5元，收復半年線；聯電（2303）盤中最高點43.1元，收復5日線，漲幅落在2%左右。

航運族群中，中航（2612）已44.6元亮燈漲停，股價寫下近半年新高，並且站上年線；貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609）、萬海（2615）分別收漲4%、3%與9%，萬海股價最高來到87.5元，穩穩站上半年線，也刷新近三個月股價新高；航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）也強勢收漲超過3%，長榮航盤中最高價來到29元，成功收復短期均線與月線。

鋼鐵族群中，世紀鋼（9958）漲勢強勁，盤中最高價來到90.5元，站上短期均線與月線；新光鋼（2031）已6%漲幅緊追在後，股價最高來到44.35元，刷新近半年高點，並站穩在短期均線之上；燁興（2007）也拉出半根漲停板，此外還有中鋼（2002）、東和鋼鐵（2006）、中鴻（2014）等股收漲1～3%。

長榮航 東和鋼鐵

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