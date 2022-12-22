快訊

高虹安第二波小內閣出爐 市長辦公室主任最年輕僅29歲

評／「滑世代」崛起 教授：上課只帶手機恐產生一問題

才獲米其林推介！台南「葉家小卷米粉」元旦起暫歇業 背後原因曝光

刷「存債感」！債券ETF受益人數翻倍 投資級公司債ETF反攻訊號出現

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

上周超級央行周剛落幕，美國聯準會、歐洲央行、英國央行皆維持鷹派論調，其中聯準會12月利率會議如預期升息2碼，並將2023年底利率點陣圖利率預測上修至5.125%，主席鮑爾也暗示，下次會期（2023年2月）可能只會升息1碼，目前利率已接近「充分緊縮」水準。法人分析，Fed於2023年升息腳步可望明顯放緩，美債延續築底回升的可能性高，投資價值浮現。

觀察國內金融市場，根據投信投顧資料，截至今年11月底，債券型ETF總受益人數來到122,958人，基金規模達新台幣1.19兆元，與去年同期比較，雖債券價格跌幅較大導致債券ETF基金規模略有縮水，但受益人數卻從57,273人成長至122,958人，增幅達114.69%、總受益單位數亦成長約11.53%，顯見有越來越多的投資人逢低進場、將債券ETF納入資產配置中。

國泰投資級公司債ETF（00725B）基金經理人林盈華分析，台灣投資人之所以開始關注到債券ETF，其投資價值有三：

一、逢低進場：在今年快速升息的環境下，債券收益率來到相對高點，觀察代表投資等級債的相關指數，如彭博Baa公司債總報酬指數已經跌落3年均線，此次乖離最大，債券價格以來到相對低點。此外，台灣投資人偏好配息商品，市面上許多債券ETF亦提供季配息機制，也能為投資人創造現金流，可趁勢低檔布局。

二、掌握轉機：11月消費者物價指數（CPI）年增率降至7.1%，低於市場預估，由於通膨數據已連續2個月明顯下滑，為債市反攻確立訊號，加上升息進入尾聲，投資等級債相關指數已出現反轉向上的走勢，資本利得空間浮現。

三、防禦升級：由於債券與股票的報酬長期走勢具低度相關性，故在目前充滿經濟衰退疑慮的市場環境中，投資組合納入債券資產，有助於降低投組波動度，並提高風險報酬比。

法人分析，展望後市，全球央行利率政策進入升息末段，利率政策趨向和緩，加上通膨持續回落、債券收益率具吸引力，看好投資級公司債市場。根據Bloomberg資料，回顧過去近 3 次升息循環下，隨著美國升息見頂，在前後半年內任一月月底進場，持有美國投資等級債一年後的平均報酬率，都有5%~12%的亮眼表現。

林盈華表示，近期全球美國投資等級債券資金已出現流入，且高盛、美銀等國際投行，也相當看好美國投資等級債2023年的表現，預估總報酬可望來到7%~10%。雖然收益率較先前高點有所回落，但仍位在相對高檔區，長期投資價值浮現。當Fed停止升息，將有利全球債市落底回升，持續看好具利差優勢且信用違約風險相對較低的投資等級債，建議可將部分資金轉往配置投資級公司債ETF，掌握升息尾聲難得的收益機會。

債券 美國升息

延伸閱讀

日本2年期公債升破零…全球負殖利率時代 終結

美國公司債 有利可圖

債券ETF人氣強強滾

錢進債市 把握三訣竅

相關新聞

政院通過證交法修法 股東持股5%須申報

行政院會今天通過「證券交易法」修正草案，將大量持股申報及公告門檻由現行10%修正為5%，公布後1年施行；違反證券商、證券...

12/22【早晨財經速解讀】消庫存情況好?Nike領漲美股回彈 聯準會流動性逼臨崩潰邊緣 金控獲利慘摔還能買？

美光21日美股盤後公布，截至1日止的年度第1季營收較一年前銳減47%，至40.9億美元，不如分析師預期的41.3億美元；上季虧損1.95億美元，相較去年同期由盈轉虧，不計特定項目，每股損失4美分，比分析師預估平均值的損失1美分還多。

台股鋼鐵人、航海王再起

市場持續消化日本央行新政策，台股昨（21）日量能縮減，呈現弱勢反彈，終場小漲64點或0.4%、收14,234點，成交量縮...

台股早盤漲近150點 台積電開盤上漲7.5元

台股今(22)日開盤上漲88.64點，開盤指數14,323.04點，早盤漲近150點，來到14,381.28點；台積電（...

三能概念股 短多點火

美股回神，台股昨（21）日終止連四跌，盤面以題材個股或族群表現為主。其中，受惠於2050年淨零碳排、ESG等長期趨勢，華...

Nike財報報喜 供應鏈慶功 儒鴻股價重返500元關卡、豐泰攻頂

Nike公告財報超前公司財測及市場預期 5-6%，主要受惠促銷活動擴大以去化過剩庫存，不僅化解市場對運動休閒產業消費力的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。