當沖熱絡、航海王回來了 航運股占成交比重激增至2成

台股今（22）日開高走高，盤中一度拉升至14,430.64點，上漲196.24點，盤面上航運股、鋼鐵股、造紙股漲幅都超過2%，航運股占大盤成交比重更增至2成以上，貨櫃、散裝、航空股等齊漲，中航（2612）衝上漲停鎖死，萬海（2615）漲幅逾半根停板，股價上漲也吸引當沖客的關注，萬海、長榮（2603）、中航等昨日當沖比都超過50%，法人認為，包括散裝、貨櫃股的漲勢有機會持續。

台股早盤以14,323.04點開高，盤中大漲，航運股持續成為盤面上的熱點，隨著股價上漲，當沖資金也進場，統計萬海連日來當沖比都超過50%，昨日當沖比達57.85%；長榮也是同樣的情況，昨日當沖比51.33%；另外，中航昨日當沖比53.51%；新興（2605）昨日當沖比49.28%。

貨櫃海運小旺季到來，農曆年前貨量噴發，長榮、陽明（2609）都表示，遠東到美西線近期全面滿載，不少物流業者近期都已經收到海運業者的通知，各大航商將於明年1月1日起加徵「旺季附加費」，每40呎櫃加收1,000美元以上，以現貨運價來看，漲幅竟逾140%。

運價上漲，貨櫃股也上漲呼應，航運股今日成為強漲指標，占大盤成交比重超過2成，類股漲幅逾3%，萬海以81.5元開高，一度衝達86.4元，盤中漲幅逾6%，長榮盤中漲幅3.35%，陽明盤中漲幅2.89%，新興盤中漲幅逾4%，中航衝上漲停44.6元，華航（2610）、長榮航（2618）也上漲。

證券分析師張陳浩表示，，隨著中國解封，進一步帶動鐵礦砂的需求，報價止跌，同時也帶動貨運的表現，以波羅的海指數來看，包括海峽型、巴拿馬及輕便型指數中，僅海峽型出現大漲，主要就是載運鐵砂。

張陳浩認為，航運股可望有一波漲勢，但在布局上的時間點不同，散裝來說，可在拉回時再進場，可留意新興、裕民（2606）等；陽明、萬海及長榮等3檔貨櫃股呈現均線糾結，技術線型佳，可以隨時進場買進，等待漲勢發動。