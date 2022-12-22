Nike財報報喜 供應鏈慶功 儒鴻股價重返500元關卡、豐泰攻頂

Nike公告財報超前公司財測及市場預期 5-6%，主要受惠促銷活動擴大以去化過剩庫存，不僅化解市場對運動休閒產業消費力的疑慮，也帶動Nike概念股表態。法人表示，高通膨下各品牌庫存調整期間較長，但Nike營運率先其他品牌觸底，使供應鏈具備防禦性。

在買盤回補激勵下，Nike供應鏈今（22）日表現強勁，其中，儒鴻（1476）股價重返500元大關，盤中來到505元，漲幅近7%，股價創下半年以來新高。豐泰（9910）股價也應聲大漲，盤中一度攻上漲停來到223元，創近10個月來新高。百和（9938）盤中股價來到58.5元，漲幅逾7%。寶成（9904）盤中來到34.25元，漲幅也逾2%。

法人表示，過往Nike財年第2季銷售多為季減，本次出現季增，主要反映其品牌力強大，使促銷在大環境不佳下仍能奏效。不過，即便Nike強勁銷售與庫存去化對供應鏈而言屬於正向，但未來兩季的供應鏈訂單仍呈現放緩，目前看來，明年首季的訂單較為清淡，第2季則仍在接單中，若庫存去化順利，明年下半年則可望漸入佳境。

法人表示，Nike供應鏈中受惠程度最深的當屬豐泰，主要是Nike佔其營收比重高達9成，寶成則受庫存調整影響，稼動率仍有待觀察，加上通路業務仍有待時間復甦，短線偏向保守。儒鴻目前訂單能見度逐漸來到明年上半年，Nike佔其營收比重約12-14%，惟近期原料走跌，明年上半年產品報價具跌價風險。